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26 Haz 2021 - 16:02- Gündem G: 26 Haz 2021 - 16:05

İstasyonlarda SCADA sistem çalışması yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İstasyonlarda SCADA sistem çalışması yapılacaktır

İstasyonlarda SCADA sistem çalışması yapılacak mask

İhaleye katılım için isteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunlu değildir. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği 14 (3) maddesi gereği ihale sonuç kararı, UEDAŞ ‘a KEP adresi ileten isteklilere bildirilecektir.

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26 Haz 2021 - 16:02 - Gündem

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