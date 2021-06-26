İstasyonlarda SCADA sistem çalışması yapılacak

İhaleye katılım için isteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunlu değildir. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği 14 (3) maddesi gereği ihale sonuç kararı, UEDAŞ ‘a KEP adresi ileten isteklilere bildirilecektir.

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