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26 Haz 2021 - 16:04- Gündem G: 26 Haz 2021 - 16:07

Yeni orman yolu yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yeni orman yolu yaptırılacaktır

Yeni orman yolu yaptırılacak mask

Orman İşletme Müdürlüğü, Bencik Orman İşletme Şefliği 034 Kod Nolu Yolunda Yeni Yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır

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26 Haz 2021 - 16:04 - Gündem

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