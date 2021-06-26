Yeni orman yolu yaptırılacak

Orman İşletme Müdürlüğü, Bencik Orman İşletme Şefliği 034 Kod Nolu Yolunda Yeni Yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır

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