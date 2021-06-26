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26 Haz 2021 - 16:14- Siyaset G: 26 Haz 2021 - 16:35

Meral Akşener Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın oğlunun düğününe katılmak için Kocaeli’ye geldi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Meral Akşener Kocaeli'de mask

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın oğlu KOTO Meclis Üyesi Cevat Yıldız ile biyolog Nurtaç Özkarasu’nun Emex Otel’de gerçekleştirilecek olan düğünü için İzmit’e geldi. Akşener, 1 Temmuz tarihinde Gebze,  Karamürsel ve Körfez ilçelerine bir takım ziyaretler için tekrar kentimize gelecek.
# İyi Parti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız
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26 Haz 2021 - 16:14 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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