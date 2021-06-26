İzmit Belediyesi, YKS’de  halkın yanında oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk basamağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı. Binlerce İzmitli genç, gelecek kaygısıyla girdiği sınavda istediği üniversiteye gidebilmek için ilk günkü oturumda 135 dakika ter döktü. Aylarca sabırla çalışan gençlerin yaşadığı strese aileleri de ortak oldu. Çocukları sınavdayken okulun dışında bekleyen anne, baba ve kardeşler ise sınavın iyi geçmesi için dua etti. İzmit Belediyesi üst yönetim kadrosu ve personeli de tüm okullarda yerini alarak öğrencilere ve ailelerine destek oldu.



VATANDAŞ ÇOK MEMNUN

Kimliğini unutan, sınava yetişmeye çalışırken su alamayan, kahvaltı yapacak vakti olmayan öğrencilere ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunan ve destek veren İzmit Belediyesi ekipleri sınav boyunca da ailelerin su ve atıştırmalık ihtiyacını giderdi. Belediye üst yönetim kadrosu da okullara ziyaretler yaparak ailelerle sohbet etti, çocuklar için dualara ortak oldu. İzmit Belediyesinin başkan yardımcılarından müdürlerine birim amirlerinden personeline kadar onlarca çalışanıyla yanlarında olması aileleri de memnun etti.



HEPSİNE BAŞARI DİLEDİLER

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Muammer Dereli Fen Lisesi, İzmit Lisesi, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ve Nuh Çimento Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, Atatürk Ortaokulu, 28 Haziran Ortaokulu ve Kazım Karabekir Ortaokulu’nda, Zabıta Müdürü Ümit Fındık, İbni Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu ve Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, Yahya Kaptan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 Kasım Anadolu Lisesi ve Yahya Kaptan Ortaokulu’nda adaylara başarı diledi.



İHTİYAÇLARINI SORDULAR

İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz, Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu’nda, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Mimar Sinan Anadolu Lisesi, İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Şafak Üzümoğlu, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi, Kocaeli Üniversitesi A, KOÜ B ve 29 Ekim Ortaokulu’nda ailelerle bire bir ilgilenerek ihtiyaçları olup olmadığını sordu.



YALNIZ BIRAKMADILAR

Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Demirkır, Yıldırım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi, Alikahya Fatih Ortaokulu ve Kocaeli Fen Lisesi’nde, Muhtarlık İşleri Müdürü Server Yıldırım, Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu ve Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü Yasemin Gözkonan Kahveci ise İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu, İzmit Edebali Ortaokulu, Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi ve İzmit Ortaokulu’nda üniversite adaylarını ve ailelerini yalnız bırakmadı.