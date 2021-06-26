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26 Haz 2021 - 20:28- Siyaset G: 26 Haz 2021 - 21:26

Türkkan kendi memleketinde Akşener’i yalnız bıraktı

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın oğlu Cevat Yıldız ile Nurtaç Özkarasu’nun düğününe siyasiler yoğun katılım gösterirken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve grup başkanvekili Lütfü Türkkan’ın katılmaması dikkat çekti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Türkkan kendi memleketinde Akşener’i yalnız bıraktı mask

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve eşi Hatice Yıldız’ın oğlu KOTO Meclis Üyesi Cevat Yıldız ile Biyolog Nurtaç Özkarasu’nun bugün gerçekleşen düğününe katılım yoğun oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de nikah şahidi olduğu düğüne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Haydar Akar, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, İYİ Parti Grup Başkanı Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş, KOTO Başkanı Necmi Bulut, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyeleri, STK başkanları, iş ve sanat dünyasının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kıydı.

KATILMADI

Yıldız-Özkarasu çiftinin düğününe İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın katılmaması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İHA Kocaeli Muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan ve faillerin Türkkan’ın yakınları çıkan olay ile ilgili adı sık sık gündeme gelen Türkkan’ın neden gelmediği ise henüz bilinmiyor. 

# İyi Parti, chp, Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan
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26 Haz 2021 - 20:28 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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