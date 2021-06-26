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26 Haz 2021 - 21:32- Gündem G: 26 Haz 2021 - 21:34

Son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 51 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 266 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti mask

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 51 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 524’e yükseldi. Toplamda 59 milyon 890 bin 147 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 561 testten 5 bin 266 yeni vaka sayısı, 470 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 404 bin 144, bugün iyileşen 7 bin 402 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 269 bin 294’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 733 olduğu açıklandı.
# sağlık, covid-19
# KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ:
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26 Haz 2021 - 21:32 - Gündem

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