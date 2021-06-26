Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 yolunun Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Yaşar Kara'nın (52) kullandığı TIR, kontrolden çıkıp, savrulurken, üzerinde yüklü konteyner ise yola düştü. Kaza nedeniyle D-100 yolunun tek şeridi, trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. İhbarla gelen ekip, konteyneri çekiciyle yoldan kaldırınca ulaşım da normale döndü.
26 Haz 2021 - 21:34- Asayiş Güncelleme: 26 Haz 2021 - 21:36
Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
Körfez'de, kontrolden çıkıp, savrulan TIR'da yüklü konteyner, D-100 yoluna düştü. Tek şerit, kapanırken, konteynerin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.