Reklamı Kapat
26 Haz 2021 - 21:34- Asayiş G: 26 Haz 2021 - 21:36

Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü

 Körfez'de, kontrolden çıkıp, savrulan TIR'da yüklü konteyner, D-100 yoluna düştü. Tek şerit, kapanırken, konteynerin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü mask

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 yolunun Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Yaşar Kara'nın (52) kullandığı TIR, kontrolden çıkıp, savrulurken, üzerinde yüklü konteyner ise yola düştü. Kaza nedeniyle D-100 yolunun tek şeridi, trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. İhbarla gelen ekip, konteyneri çekiciyle yoldan kaldırınca ulaşım da normale döndü. 
# ulaşım, kaza

26 Haz 2021 - 21:34 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.346.629 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İntihar şovmeni vatandaşları böyle kandırıyormuş mask
İntihar şovmeni vatandaşları böyle kandırıyormuş
Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı mask
Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Roma dönemine ait 281 adet sikke ele geçirildi mask
Roma dönemine ait 281 adet sikke ele geçirildi
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı mask
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu mask
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ertelendi mask
Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ertelendi
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL