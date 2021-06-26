Yangın, 18.30 sıralarında Gölcük Hisareyn Merkez Mahallesi Badem Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Zeytun Yiğen’e ait evin yanında bulunan ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin çatısına sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye ve 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında ahırda bulunan bir inek vücudunun çeşitli yerlerinden yandı. Ölmek üzere olan inek itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü sırada ev sahipleri tarafından kesilerek etleri eve götürüldü. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
26 Haz 2021 - 21:37- Asayiş Güncelleme: 26 Haz 2021 - 21:40
Ahır yangınında vücudunun büyük bölümü yanan inek, kesildi
Gölcük'de, bir evin ahırında başlayan yangın 2 katlı evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, vücudunun büyük bir bölümü yanan inek ise kesildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.