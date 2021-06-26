İzmit Belediyesinden  herkese 100. yıl hediyesi 

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı İzmit’te coşkuyla kutlanacak. Hazırladığı etkinliklerle bağımsızlık coşkusunu en üst seviyede yaşatacak olan İzmit Belediyesi, geliştirdiği mini yazılımla da vatandaşlara kalıcı bir 28 Haziran hediyesi verecek. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulamayla vatandaşlar isimlerine özel olarak 100. yıl mesajına ulaşabilecek.
İSME ÖZEL MESAJI İNDİRİLEBİLECEK
https://file.izmit.bel.tr/28haziran linkini tıklayan vatandaşları, açılan ekranda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İzmit’in kurtuluşunda canlarını hiçe sayarak mücadele eden kahramanlarının görselleri ile İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet karşılıyor. Aynı ekranda vatandaşlardan adını yazması ve ardından yönlendirme butonuna tıklaması isteniyor.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILACAK
Giriş butonuna bastıktan sonra “İzmit’ in kurtuluşunun 100.yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyorum ve bu bağımsızlık mücadelesinde Atatürk ilkelerine sadık kalarak bu şanlı vatanı ve bayrağı daha ileriye taşıyacağıma söz veriyorum. #28haziran #bağımsızlıkmücadelesi #izmitinkurtuluşu” mesajıyla birlikte kişilerin adına özel fotoğraf otomatik olarak bilgisayar, tablet ya da telefonuna iniyor. Vatandaşlardan uygulamayı kullanması ve oluşturdukları fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.