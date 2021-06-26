Yeni aldığı elektrikli bisikleti ile kaza yaptı

Kaza, Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin B. isimli vatandaş yeni aldığı öğrenilen elektrikli bisikletle caddede seyir halindeyken, İsmail Ç. yönetimindeki 41 YJ 675 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisikletten düşen Hüseyin B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin B. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsü İsmail Ç. polis merkezine götürüldü. Elektrikli bisiklet ise çekici yardımı ile otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.