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26 Haz 2021 - 22:02- Asayiş G: 26 Haz 2021 - 22:06

Yeni aldığı elektrikli bisikleti ile kaza yaptı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yeni aldığı elektrikli bisikleti ile otomobille çarpışan vatandaş yaralandı.
Yeni aldığı elektrikli bisikleti ile kaza yaptı mask

Kaza,  Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin B. isimli vatandaş yeni aldığı öğrenilen elektrikli bisikletle caddede seyir halindeyken, İsmail Ç. yönetimindeki 41 YJ 675 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisikletten düşen Hüseyin B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin B. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsü İsmail Ç. polis merkezine götürüldü. Elektrikli bisiklet ise çekici yardımı ile otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# sağlık, yardım, kaza

26 Haz 2021 - 22:02 İHA Kocaeli/ Başiskele- Asayiş

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