100. yıla özel muhteşem etkinlikler başlıyor

İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Milli bayramları ve kurtuluş günlerini 7’den 70’e bayram havasında kutlayan İzmitliler, kurtuluş gününde bir hafta boyunca birbirinden özel organizasyonlarla unutmayacakları bir hafta geçirecek. Pazartesi günü yelken yarışlarıyla başlayacak olan kutlama haftası Pazar günü Sarısu’da ateş başı dinletisiyle sona bulacak.



ETKİNLİKLER 7 GÜN SÜRECEK

7 günlük kutlama etkinlik takvimi hazırlayan İzmit Belediyesi, 28 Haziran kutlamalarının ilk üç gününde İzmit Kent Merkezi’nde gencinden yaşlısına her kesime hitap edecek programlar düzenledi. İzmitliler ilk gün, Milli Mücadele döneminde ve İzmit’in kurtuluşunda kanının son damlasına kadar direnen kahramanlarımızı anacak ve haftayı kamp ateşinin başında mini müzik dinletisiyle sona erdirecek.



İLK SAHNE ŞEVVAL SAM’IN

Sergiler, gösteriler, yarışmalar, ünlü isimlerin konserleri, yöresel etkinlikler ve sportif faaliyetlerin yer alacağı 100.yıl kutlama programının son dört günü ise Sarısu Gençlik Kampı’nda sürecek. Ünlü sanatçı Şevval Sam ilk akşam İzmit Kent Meydanı’nda halk konserinde İzmitliler ile buluşacak. İkinci günün müzik ziyafeti ise dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın kemanından yayılan ezgilerle yaşanacak.



RETROBÜS VE PERA SARISU’DA

Birçok dans ve halk oyunları gruplarının sahne alarak sanat rüzgarı estireceği İzmit Kent Meydanı üçüncü akşamında yerel sanatçı Gül Özgüner Altın’ın kadife sesiyle yankılanacak. Çocuklara ayrı etkinlikler, gençlere sportif aktiviteler ile zenginleşen kutlama etkinlikleri dördüncü gününde Sarısu Gençlik Kampı’na taşınacak. Ünlü rock grubu Retrobüs’ün kamp ateşinin başına geçeceği programda; alternatif rock grubu Pera’da Sarısu’da konser verecek.



SANATTAN TARİHE, SPORDAN KÜLTÜRE

Müziğin farklı türlerini İzmitliler ile buluşturacak olan İzmit Belediyesi, sanatı da geniş yelpazede halkla buluşturacak. Tarihi gezileri ve sportif etkinlikleriyle 100.yılda heyecanlı, bir o kadar da gururlu anlar yaşatacak olan İzmit Belediyesi, gençleri Sarısu’da DJ Zafer Yıldız performansıyla da coşturacak. İzmit Belediyesi 100.yıl coşkusunu tüm vatandaşlara aralıksız yaşatacak.



ETKİNLİK PROGRAMI:



İzmit Kent Meydanı:



28 Haziran 2021 Pazartesi:

12.00: Yelken Yarışları / İzmit Sahili Yelken Kulübü

12.30: Mevlit Okuması ve Helva İkramı / Yeni Cuma Camii

14.00: Uçurtma Şenliği / Seka Park Uçurtma Tepesi

16.30: Kortej / Kültür Tepesi Atatürk Anıtı – Belediye Meydanı – İzmit Kent Meydanı

18.00: Stant açılışları ve gezilmesi

18.30: Dans gösterileri (Sahne İzmit, KAHAD, Flamenko İstanbul, Darıca Barış Ortaokulu, Gebze Halk Eğitim Merkezi, Olbia GSK, Darfem GSK, Kocaeli Genç Efeler Derneği) / İzmit Kent Meydanı

Bando Gösterisi

20.00: Şevval Sam Konseri /İzmit Kent Meydanı



29 Haziran 2021 Salı:

10.30: Yelken Yarışları

13.30: Şehir Gezisi / Tarih Koridoru / Sekapark

16.30: Yelken Yarışları Finali ve Ödül Töreni

18.00: Performans Gecesi (Ankara BB Fomget GSK, Artvin Belediyesi GSK, İstanbul Yedirenk GSK, Denizli Destan GSK) / İzmit Kent Meydanı

19.30: Bando Gösterisi

20.00: Klasik Müzik Konseri: Prof. Dr. Cihat Aşkın – Aşkın Ensemble / İzmit Kent Meydanı



30 Haziran 2021 Çarşamba:

17.30: Tango Gösterisi (Tolga Alver Dans Okulu, Milonga İzmit Dans Okulu) /İzmit Kent Meydanı

18.00: Performans Gecesi /Halk Oyunları (Ankara BB Fomget GSK, Artvin Belediyesi GSK, İstanbul Yedirenk GSK, Denizli Destan GSK) / İzmit Kent Meydanı

20.00: Yerel Sanatçı Gül Özgüner Altın Konseri / İzmit Kent Meydanı



Sarısu Gençlik Kampı:



1 Temmuz 2021 Perşembe:

11.00: Su Sporları Aktiviteleri

15.00: Trekking, Su Karnavalı, Yarışmalar

20.00: Retrobüs Konseri ve Ateş Başında Müzik



2 Temmuz 2021 Cuma:

Gençlik Etkinlikleri (Kana Turu, Doğa Yürüyüşü, Dağ Bisikleti, Oyun ve Aktiviteler, Plaj Voleybolu)

20.00: Pera konseri



3 Temmuz 2021 Cumartesi:

08.30: Doğa Yürüyüşü

11.30: Aktivite Saati (Bocce- Dart- S.O.S., Bisiklet)

12.30:Kano Turu

16.00: Aktivite Saati (Halka Yarışı, Ayak Tenisi, Bisiklet)

18.00: Aktivite Saati (Bocce, Dart, Bisiklet)

20.00: DJ Zafer Yıldız Performansı

21.00: Kamp Ateşi



4 Temmuz 2021 Pazar:

08.30: Doğa Yürüyüşü

11.30: Aktivite Saati (Bocce- Dart- S.O.S. Bisiklet)

12.30: Kano Turu

16.00: Aktivite Saati (Halka Yarışı, Ayak Tenisi, Bisiklet)

18.00: Aktivite Saati (Bocce, Dart, Bisiklet)

21.00: Kamp Ateşi