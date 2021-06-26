İzmitli sporcuları gören İmamoğlu  Fatma Başkan’a selam gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor AŞ’nin düzenlediği ‘Haliç Kürek Yarışları’nda farklı takımlardan toplam 475 sporcu yarıştı. Unkapanı Köprüsü’nden Miniatürk önlerine kadar olan 4,5 kilometrelik mesafede sporcular ‘büyükler’, ‘masterlar’ ve ‘U-19’ kategorilerinde mücadele eden takımlardan ilk 3’e girenler, madalya ve kupayla ödüllendirildi.



“HARİKALAR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehir dışından yarışmaya katılan tek takım olan İzmitli kürekçilerin yanına geldiğinde ise İzmit’e ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e selamlarını iletti. Takımın İzmit’ten geldiğini duyunca genç sporculara samimiyet göstererek “İzmit’e selamlar, Fatma Hanım’a selamlar. Harikalar” şeklinde konuştu.