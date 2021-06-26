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26 Haz 2021 - 22:32- Gündem G: 26 Haz 2021 - 22:35

Poşetin ardından bir plastik daha ücretli oluyor! İade eden parasını geri alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak 2022 itibarıyla içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünlerin depozitolu olacağını söyledi. Yeni sisteme göre 1 liraya satılan şişenin üzerine depozito ücreti konulacak ve tüketildikten sonra geri verildiğinde depozito ücreti tüketiciye iade edilecek.

Poşetin ardından bir plastik daha ücretli oluyor! İade eden parasını geri alacak mask

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Ambalaj Atıklarının Yönetimi Mevzuatı'nın yenilendiğini belirtti. Kurum, çevrenin korunması ve koruma çalışmalarının geliştirilmesi ana amacı ile düzenlenen yeni mevzuatın hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dahilinde toplanacak, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıkları düzenli depolama tesislerine gönderilemeyecek." dedi.

Kurum açıklamasına şöyle devam etti:

"Yönetmelik ile ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kuruluşlar, bunların çevreye zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla ve atık yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi hususunda sorumlu olacak.

DEPOZİTO SİSTEMİ BAŞLIYOR

Ambalajın ve ambalaj atığının üretiminden tasarımına, pazarlanmasından dağıtımına, yeniden kullanıma alınmasından geri kazanımına kadar tüm süreçlerde temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önleme faaliyetleri uygulanacak. 1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak"

26 Haz 2021 - 22:32 - Gündem

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