İzmit Belediyesi ücretsiz ring servisiyle  öğrencileri YKS’ye götürecek

Her sınav öncesi gerek kurulan stantlarda öğrenciler kek, su ve meyve suyu dağıtan gerekse tüm yöneticileriyle ailelerin sınav heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, bu kez de ücretsiz servis ile öğrencilerin yanında olacak. Yarın saat 10.15’te başlayacak AYT ve 15.45’te başlayacak YDT öncesi İzmit Belediyesi kentin yoğun noktalarından ücretsiz ring servisi ile öğrenciler sınava girecekleri okula ulaştıracak. Sabah 07.00’de başlayacak ücretsiz ring servisleri akşam 18.00’e kadar devam edecek.
ULAŞIM SORUNU YAŞAMAYACAKLAR
Bugün yapılan YKS’nin ilk oturumu TYT’de sabahın erken saatlerinden itibaren sınav bitimine kadar tüm okullarda öğrenci ve velilerini yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, yarın ki sınavlarda öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamaması adına ücretsiz servis imkanı sağlayacak. Kentin yoğun bölgelerindeki okullarda sınava girecek öğrenciler İzmit Belediyesi ile birlikte rahat bir şekilde okullara ulaşacak. Öğrenciler sınava giderken ve dönerken ring servislerini kullanabilecek.
GÜZERGAHLAR
İşte o güzergahlar;
1.Güzergah
1.Durak : Şirintepe
2.Durak : Kuruçeşme
3.Durak : Muammer Dereli
4.Durak : Acıbadem Durağı
5.Durak : SSK Durağı
6.Durak : Yenidoğan
7.Durak : Gültepe Askerlik Şubesi
8.Durak : Tüysüzler
9.Durak : Kocaeli Üniversitesi (Son Durak)
2.Güzergah
1.Durak : Şirintepe
2.Durak : Kuruçeşme
3.Durak : Muammer Dereli
4.Durak : Acıbadem Durağı
5.Durak : SSK Durağı
6.Durak : Yenidoğan
7.Durak : Orduevi
8.Durak : Halkevi
9.Durak : Yenicuma
10.Durak : Fuar
11.Durak : Eski Perşembe Pazarı Durağı
12.Durak : Bulvar
13.Durak : Atatürk Ortaokulu
14.Durak : Doğu Kışla Durağı
15.Durak : Mehmet Ali Paşa Durağı
16.Durak : Namık Kemal Lisesi
17.Durak : Yenişehir Durağı
18.Durak : Yahya Kaptan Ortaokulu
19.Durak : 24 Kasım Lisesi
20.Durak : Fatih Ortaokulu (Son Durak)
3.Güzergah
1.Durak : Alikahya Merkez
2.Durak : Yuvam Durağı
3.Durak : Otogar
4.Durak : Turan Güneş Caddesi
5.Durak : Tavşantepe Durağı
6.Durak : Bekirdere
7.Durak : Eski İstanbul Yolu
8.Durak : Kent Konut Durağı
9.Durak : Üç Tepeler Üniversite
4.Güzergah
1.Durak : Tepeköy Durağı
2.Durak : Yeşilova Durağı
3.Durak : Tavşantepe Durağı
4.Durak : Mimar Sinan İlköğretim Durağı
5.Durak : Bekirdere Üçyol
6.Durak : Zincirlikuyu Cami
7.Durak : Santral
8.Durak : Baç Kavşağı
9.Durak : Cumhuriyet Parkı
10.Durak : Yenituran
11.Durak : Acısu
12.Durak : 1. Geçit
13.Durak : Gar
14.Durak : Orduevi
15.Durak : Yenidoğan
16.Durak : İzmit Lisesi
17.Durak : Acıbadem
18.Durak : Kuruçeşme Fatih
19.Durak : İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
5. Güzergah
1.Durak : Şirintepe
2.Durak : Kuruçeşme
3.Durak : Acıbadem
4.Durak : Cahit Elginkan
5.Durak : SSK Durağı
6.Durak : Yenidoğan
7.Durak : Orduevi
8.Durak : Halkevi
9.Durak : Yenicuma
10.Durak : Leyla Atakan Durağı
11.Durak : Endüstri Meslek Lisesi Durağı
12.Durak : Baç Kavşağı
13.Durak : Devlet Hastanesi Durağı
14.Durak : Santral
15.Durak : Bağdat Caddesi
16.Durak : Doğu Kışla Durağı
17.Durak : Zincirli Kuyu Caddesi
18.Durak : Turan Güneş Caddesi
19.Durak : Bekirdere Üçyol
20.Durak : Mimar Sinan İlköğretim Durağı
21.Durak : Tavşantepe
22.Durak : Otogar
23.Durak : Yahya Kaptan Ortaokulu
24.Durak : 24 Kasım Lisesi
25.Durak : Alikahya Fatih Ortaokulu
6. Güzergah
1.Durak : Bekirdere
2.Durak : Turan Güneş Caddesi
3.Durak : Yeşilova
4.Durak : Tepeköy
5.Durak : Bayındırlık Kalıcı Konutları
6.Durak : Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı
7.Durak : Malta Mahallesi
8.Durak : Kent Mezarlığı
9.Durak : Üçtepeler
10.Durak : Kocaeli Üniversitesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.