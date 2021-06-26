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26 Haz 2021 - 23:41- Gündem G: 26 Haz 2021 - 23:45

İzmit Belediyesi ücretsiz ring servisiyle  öğrencileri YKS’ye götürecek

Sınavlara giren öğrencileri hiçbir zaman yalnız bırakmayarak İzmit’teki tüm okullarda kurduğu stantlarla öğrencilerin ve velilerinin yanında olan İzmit Belediyesi, YKS’nin yarın yapılacak AYT ve YDT oturumları için öğrencilere ücretsiz ring servisi imkanı sağlayacak

İzmit Belediyesi ücretsiz ring servisiyle  öğrencileri YKS’ye götürecek mask

Her sınav öncesi gerek kurulan stantlarda öğrenciler kek, su ve meyve suyu dağıtan gerekse tüm yöneticileriyle ailelerin sınav heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, bu kez de ücretsiz servis ile öğrencilerin yanında olacak. Yarın saat 10.15’te başlayacak AYT ve 15.45’te başlayacak YDT öncesi İzmit Belediyesi kentin yoğun noktalarından ücretsiz ring servisi ile öğrenciler sınava girecekleri okula ulaştıracak. Sabah 07.00’de başlayacak ücretsiz ring servisleri akşam 18.00’e kadar devam edecek.


ULAŞIM SORUNU YAŞAMAYACAKLAR

Bugün yapılan YKS’nin ilk oturumu TYT’de sabahın erken saatlerinden itibaren sınav bitimine kadar tüm okullarda öğrenci ve velilerini yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, yarın ki sınavlarda öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamaması adına ücretsiz servis imkanı sağlayacak. Kentin yoğun bölgelerindeki okullarda sınava girecek öğrenciler İzmit Belediyesi ile birlikte rahat bir şekilde okullara ulaşacak. Öğrenciler sınava giderken ve dönerken ring servislerini kullanabilecek.


GÜZERGAHLAR

İşte o güzergahlar; 


1.Güzergah
1.Durak : Şirintepe
2.Durak : Kuruçeşme
3.Durak : Muammer Dereli 
4.Durak : Acıbadem Durağı
5.Durak : SSK Durağı 
6.Durak : Yenidoğan
7.Durak : Gültepe Askerlik Şubesi
8.Durak : Tüysüzler 
9.Durak : Kocaeli Üniversitesi (Son Durak)


2.Güzergah
1.Durak : Şirintepe
2.Durak : Kuruçeşme 
3.Durak : Muammer Dereli 
4.Durak : Acıbadem Durağı
5.Durak : SSK Durağı 
6.Durak : Yenidoğan
7.Durak : Orduevi 
8.Durak : Halkevi 
9.Durak : Yenicuma
10.Durak : Fuar 
11.Durak : Eski Perşembe Pazarı Durağı
12.Durak : Bulvar 
13.Durak : Atatürk Ortaokulu
14.Durak : Doğu Kışla Durağı 
15.Durak : Mehmet Ali Paşa Durağı 
16.Durak : Namık Kemal Lisesi 
17.Durak : Yenişehir Durağı 
18.Durak : Yahya Kaptan Ortaokulu 
19.Durak : 24 Kasım Lisesi 
20.Durak : Fatih Ortaokulu (Son Durak)


3.Güzergah
1.Durak : Alikahya Merkez 
2.Durak : Yuvam Durağı 
3.Durak : Otogar 
4.Durak : Turan Güneş Caddesi 
5.Durak : Tavşantepe Durağı 
6.Durak : Bekirdere 
7.Durak : Eski İstanbul Yolu 
8.Durak : Kent Konut Durağı 
9.Durak : Üç Tepeler Üniversite 


4.Güzergah
1.Durak : Tepeköy Durağı
2.Durak : Yeşilova Durağı 
3.Durak : Tavşantepe Durağı 
4.Durak : Mimar Sinan İlköğretim Durağı 
5.Durak : Bekirdere Üçyol
6.Durak : Zincirlikuyu Cami 
7.Durak : Santral 
8.Durak : Baç Kavşağı 
9.Durak : Cumhuriyet Parkı 
10.Durak : Yenituran 
11.Durak : Acısu 
12.Durak : 1. Geçit
13.Durak : Gar 
14.Durak : Orduevi 
15.Durak : Yenidoğan 
16.Durak : İzmit Lisesi 
17.Durak : Acıbadem 
18.Durak : Kuruçeşme Fatih 
19.Durak : İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 


5. Güzergah
1.Durak : Şirintepe
2.Durak : Kuruçeşme 
3.Durak : Acıbadem
4.Durak : Cahit Elginkan
5.Durak : SSK Durağı 
6.Durak : Yenidoğan
7.Durak : Orduevi
8.Durak : Halkevi 
9.Durak : Yenicuma
10.Durak : Leyla Atakan Durağı 
11.Durak : Endüstri Meslek Lisesi Durağı 
12.Durak : Baç Kavşağı 
13.Durak : Devlet Hastanesi Durağı 
14.Durak : Santral 
15.Durak : Bağdat Caddesi 
16.Durak : Doğu Kışla Durağı 
17.Durak : Zincirli Kuyu Caddesi
18.Durak : Turan Güneş Caddesi
19.Durak : Bekirdere Üçyol 
20.Durak : Mimar Sinan İlköğretim Durağı
21.Durak : Tavşantepe
22.Durak : Otogar
23.Durak : Yahya Kaptan Ortaokulu
24.Durak : 24 Kasım Lisesi 
25.Durak : Alikahya Fatih Ortaokulu 


6. Güzergah
1.Durak : Bekirdere
2.Durak : Turan Güneş Caddesi
3.Durak : Yeşilova
4.Durak : Tepeköy
5.Durak : Bayındırlık Kalıcı Konutları 
6.Durak : Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı 
7.Durak : Malta Mahallesi
8.Durak : Kent Mezarlığı 
9.Durak : Üçtepeler 
10.Durak : Kocaeli Üniversitesi

# İzmit belediyesi, ulaşım
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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26 Haz 2021 - 23:41 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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