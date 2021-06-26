İzmit Belediyesi ücretsiz ring servisiyle  öğrencileri YKS’ye götürecek

Her sınav öncesi gerek kurulan stantlarda öğrenciler kek, su ve meyve suyu dağıtan gerekse tüm yöneticileriyle ailelerin sınav heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, bu kez de ücretsiz servis ile öğrencilerin yanında olacak. Yarın saat 10.15’te başlayacak AYT ve 15.45’te başlayacak YDT öncesi İzmit Belediyesi kentin yoğun noktalarından ücretsiz ring servisi ile öğrenciler sınava girecekleri okula ulaştıracak. Sabah 07.00’de başlayacak ücretsiz ring servisleri akşam 18.00’e kadar devam edecek.



ULAŞIM SORUNU YAŞAMAYACAKLAR

Bugün yapılan YKS’nin ilk oturumu TYT’de sabahın erken saatlerinden itibaren sınav bitimine kadar tüm okullarda öğrenci ve velilerini yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, yarın ki sınavlarda öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamaması adına ücretsiz servis imkanı sağlayacak. Kentin yoğun bölgelerindeki okullarda sınava girecek öğrenciler İzmit Belediyesi ile birlikte rahat bir şekilde okullara ulaşacak. Öğrenciler sınava giderken ve dönerken ring servislerini kullanabilecek.



GÜZERGAHLAR

İşte o güzergahlar;



1.Güzergah

1.Durak : Şirintepe

2.Durak : Kuruçeşme

3.Durak : Muammer Dereli

4.Durak : Acıbadem Durağı

5.Durak : SSK Durağı

6.Durak : Yenidoğan

7.Durak : Gültepe Askerlik Şubesi

8.Durak : Tüysüzler

9.Durak : Kocaeli Üniversitesi (Son Durak)



2.Güzergah

1.Durak : Şirintepe

2.Durak : Kuruçeşme

3.Durak : Muammer Dereli

4.Durak : Acıbadem Durağı

5.Durak : SSK Durağı

6.Durak : Yenidoğan

7.Durak : Orduevi

8.Durak : Halkevi

9.Durak : Yenicuma

10.Durak : Fuar

11.Durak : Eski Perşembe Pazarı Durağı

12.Durak : Bulvar

13.Durak : Atatürk Ortaokulu

14.Durak : Doğu Kışla Durağı

15.Durak : Mehmet Ali Paşa Durağı

16.Durak : Namık Kemal Lisesi

17.Durak : Yenişehir Durağı

18.Durak : Yahya Kaptan Ortaokulu

19.Durak : 24 Kasım Lisesi

20.Durak : Fatih Ortaokulu (Son Durak)



3.Güzergah

1.Durak : Alikahya Merkez

2.Durak : Yuvam Durağı

3.Durak : Otogar

4.Durak : Turan Güneş Caddesi

5.Durak : Tavşantepe Durağı

6.Durak : Bekirdere

7.Durak : Eski İstanbul Yolu

8.Durak : Kent Konut Durağı

9.Durak : Üç Tepeler Üniversite



4.Güzergah

1.Durak : Tepeköy Durağı

2.Durak : Yeşilova Durağı

3.Durak : Tavşantepe Durağı

4.Durak : Mimar Sinan İlköğretim Durağı

5.Durak : Bekirdere Üçyol

6.Durak : Zincirlikuyu Cami

7.Durak : Santral

8.Durak : Baç Kavşağı

9.Durak : Cumhuriyet Parkı

10.Durak : Yenituran

11.Durak : Acısu

12.Durak : 1. Geçit

13.Durak : Gar

14.Durak : Orduevi

15.Durak : Yenidoğan

16.Durak : İzmit Lisesi

17.Durak : Acıbadem

18.Durak : Kuruçeşme Fatih

19.Durak : İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



5. Güzergah

1.Durak : Şirintepe

2.Durak : Kuruçeşme

3.Durak : Acıbadem

4.Durak : Cahit Elginkan

5.Durak : SSK Durağı

6.Durak : Yenidoğan

7.Durak : Orduevi

8.Durak : Halkevi

9.Durak : Yenicuma

10.Durak : Leyla Atakan Durağı

11.Durak : Endüstri Meslek Lisesi Durağı

12.Durak : Baç Kavşağı

13.Durak : Devlet Hastanesi Durağı

14.Durak : Santral

15.Durak : Bağdat Caddesi

16.Durak : Doğu Kışla Durağı

17.Durak : Zincirli Kuyu Caddesi

18.Durak : Turan Güneş Caddesi

19.Durak : Bekirdere Üçyol

20.Durak : Mimar Sinan İlköğretim Durağı

21.Durak : Tavşantepe

22.Durak : Otogar

23.Durak : Yahya Kaptan Ortaokulu

24.Durak : 24 Kasım Lisesi

25.Durak : Alikahya Fatih Ortaokulu



6. Güzergah

1.Durak : Bekirdere

2.Durak : Turan Güneş Caddesi

3.Durak : Yeşilova

4.Durak : Tepeköy

5.Durak : Bayındırlık Kalıcı Konutları

6.Durak : Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı

7.Durak : Malta Mahallesi

8.Durak : Kent Mezarlığı

9.Durak : Üçtepeler

10.Durak : Kocaeli Üniversitesi