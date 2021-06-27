Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak, iç kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Kocaeli: Parçalı bulutlu, 29
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, 30
İstanbul: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.