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27 Haz 2021 - 10:11- Gündem G: 27 Haz 2021 - 10:16

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak, iç kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Kocaeli: Parçalı bulutlu, 29 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, 30
İstanbul: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

27 Haz 2021 - 10:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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