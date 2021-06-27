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27 Haz 2021 - 10:33- Gündem G: 27 Haz 2021 - 10:34

Yıldızlı; “100. yaşın kutlu olsun Cumhuriyet’in İzmit’i”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Yıldızlı; “100. yaşın kutlu olsun Cumhuriyet’in İzmit’i” mask

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:  “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi İzmit’te ulaştığında Bahçecik’te Kara Fatma, İzmit’te Yahya Kaptan, İpsiz Recep ve daha nice Kurutuluş Savaşı kahramanı Kocaeli kuvvetlerinin başına geçti. Tarihler 28 Haziran 1921’i gösterdiğinde düşman işgalinde kurtulmuş olan İzmit yeniden doğdu. İzmit’in bu mücadeledeki yeri sadece kentin geri kazanılması ile sınırlı kalmadı; Cumhuriyet’in temelleri de burada atıldı. İzmit’in yeniden kazanılmasının ardından 16 Ocak 1923’te Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk kente gelerek dönemin gazetecileri ile bir toplantı düzenlemiş ve ilk kez burada Cumhuriyet’i ilan edeceğini, halkın kendi kendini yönetme şeklinin ülkemizin yönetim sistemi olması gerektiğini müjdelemiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, bugüne dek vatanı canı pahasına savunan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 100. yaşın kutlu olsun Cumhuriyet’in İzmit’i.”
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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27 Haz 2021 - 10:33 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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