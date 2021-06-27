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27 Haz 2021 - 11:38- Gündem G: 27 Haz 2021 - 11:41

Marmara'yı saran müsilaj Yunanistan'a da sıçradı!

Yunanistan'ın turistik beldelerinden biri olan Limni Adası açıklarında müsilaj görülmesi ülkede panik yarattı. Yunanistan Çevre Bakanlığı, "Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorununun Limni Adası çevresinde görülenle bağlantısını bulmak için çalışıyoruz" açıklamasını yaparken bir Yunan yetkili ise müsilajın adanın birçok plajından görülebildiğini ve son günlerde yaşanan aşırı sıcakların buna neden olabileceği üzerinde durduklarını aktardı.

Marmara'yı saran müsilaj Yunanistan'a da sıçradı! mask

Marmara Denizi'nde yaşanan ve bütün dünyanın endişeyle izlediği  müsilaj sorunu Yunanistan'a ulaştı. Yunanistan'ın turistik beldelerinden Limni Adası açıklarında müsilaj tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi.

ÇOK SAYIDA BİLİM İNSANI GÖNDERİLDİ

Marmara Denizi'nde su altı yaşamı tehdit eden müsilaj sorununun 30 plajı bulunan ada etrafında görülmesi üzerine bilim insanları devreye girdi. Reuters haber ajansı, adanın kuzey, doğu ve batı yakalarında müsilaj görüldüğünü yazarken, Yunanistan Çevre Bakanlığı da bölgeye çok sayıda bilim insanını gönderdi ve müsilaj krizini uydular ve dronelar aracılığıyla izlemeye başladı.

"MARMARA İLE BİR BAĞLANTISI YOK"

Yunanistan Çevre Bakanlığı, "Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorununun Limni Adası çevresinde görülenle bağlantısını bulmak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. Yunanistan, Avrupa Birliği'nin Kopernik programı kapsamında kullanılan Sentinel-2 isimli uydulardan ve ayrıca dronelardan elde edilen görüntüleri incelemeye başladı.

AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE ÇOĞALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bilim insanları iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin bu durumu etkilediğini açıklarken ismini açıklamayan bir Yunan yetkili, "Müsilaj adanın birçok plajından görülebiliyor. Yerel yetkililer denizden örnek alıp laboratuvara gönderdi ve şu an sonuçları bekliyoruz. Son günlerde yaşanan aşırı sıcakların pitoplanktonların çoğalmasına sebep olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

"MARMARA DENİZİ'NDE GÖRÜLENLE BİR BAĞLANTISI YOK"

Limni'nin çevreden sorumlu üst düzey yetkilisi Theodosis Dalavitsos ise bu durumun Marmara Denizi'nde görülen müsilajla bir bağlantısı olmadığını söyledi. Dalavitsos, "Bu durum her yıl yaşanıyor ve bunun Marmara Denizi'nde yaşananla bir bağlantısını kuramıyoruz. Her yıl yüksek sıcaklar ve denizin durgun olması sebebiyle bu durum yaşanabiliyor" dedi.

# Marmara Denizi, Müsilaj
# DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) İLE İLİŞKİLİ:
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27 Haz 2021 - 11:38 - Gündem

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