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27 Haz 2021 - 12:15- Siyaset G: 27 Haz 2021 - 12:16

Aydın Ünlü’den çizik yemişti! Köse ile Akşener’in görülmeye değer samimiyeti

İYİ Parti Şanbaz Yıldız’ın oğlunun nikah töreninde MHP Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse’nin kızı ve eski MHP il yöneticisi Havva Köse ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yakınlığı dikkat çekti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Aydın Ünlü’den çizik yemişti! Köse ile Akşener’in görülmeye değer samimiyeti mask

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız dün İzmit’te gerçekleşen rüya gibi bir düğün ile oğlunu evlendirdi. İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği düğüne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çiftin nikah şahitliğini yaptı. Akşener düğünde davetlilerden yoğun ilgi gördü. Nikah töreni başlamadan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanına gelen sürpriz bir konuk daha vardı. Geçmiş dönemlerde MHP il yönetiminde yer alan ama geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleşen genel kurulun ardından İl Başkanı Aydın Ünlü’den çizik yiyen Havva Köse’nin Akşener ile olan samimiyeti gözlerden kaçmadı.

GÖRMEYELİ 17 SENE OLDU”

MHP Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse’nin de kızı olan Havva Köse, Ünlü ile ilgili rüşvet iddilarını bulunduğu videoda ismi geçen kişiler arasında yer alıyordu. Videoda bulunan İl Sekreteri İzzet Erdem görevinden istifa ettikten sonra Köse’nin de partiden uzaklaştırılacağı iddia ediliyordu. Bu iddiaların ardından Köse liste dışı kalmıştı. Köse dün gerçekleşen nikah töreninde Akşener’in yanına gelerek kendini tanıttı. Geçmiş yıllara dayanan dostlukları olan ikili birbirlerini sarıldı. Köse’yi tanıdıktan sonra ayağa kalkan Akşener, Köse’ye sarılarak “Seni görmeyeli 17 sene oldu. Neredeyse tanımayacaktım. Çok değişmişsin” dedi. Köse’de Akşener’e “Sizi burada görmekten mutlu oldum” dedi. İkili bir süre sohbet ettikten sonra vedalaştı. 

# İyi Parti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP, Aydın Ünlü
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27 Haz 2021 - 12:15 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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