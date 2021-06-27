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27 Haz 2021 - 13:12- Gündem G: 27 Haz 2021 - 13:16

Bitkin halde bulduğu kaplumbağaya su içirdi

 Gebze'de ailesiyle pikniğe giden hayvansever vatandaş, ağaç dibinde bitkin halde gördüğü kaplumbağaya su içirdi.

Bitkin halde bulduğu kaplumbağaya su içirdi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tatlıkuyu Vadisi Piknik Alanı'na Mustafa Sarıkaya, ağaç dibinde bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Bitkin haldeki kaplumbağaya su veren Sarıkaya, hayvanla yakından ilgilendi. Sarıkaya'nın bu davranışı çevredekiler takdirini topladı. Mustafa Sarıkaya, yaptığı açıklamada, kaplumbağanın su içtikten sonra hareketlendiğini belirterek, hayvanın beslendiğini söyledi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

27 Haz 2021 - 13:12 - Gündem

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