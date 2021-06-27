Bitkin halde bulduğu kaplumbağaya su içirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tatlıkuyu Vadisi Piknik Alanı'na Mustafa Sarıkaya, ağaç dibinde bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Bitkin haldeki kaplumbağaya su veren Sarıkaya, hayvanla yakından ilgilendi. Sarıkaya'nın bu davranışı çevredekiler takdirini topladı. Mustafa Sarıkaya, yaptığı açıklamada, kaplumbağanın su içtikten sonra hareketlendiğini belirterek, hayvanın beslendiğini söyledi.