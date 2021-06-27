Covid 19’dan korunmak için  havayı temizlemek gerekiyor

Bomaksan tarafından düzenlenen “Havadan Sohbetler” serisinin üçüncü oturum açılışını Bomaksan Satış ve İş Geliştirme Direktörü Erinç Çelik gerçekleştirdi. Havadan Sohbet’lerin bu oturumdaki konuğu ise, Bilal Çetinkaya oldu. Çetinkaya, turizm sezonunun açıldığı bugünlerde turizm tesislerinde Covid 19’un hava yolu ile bulaşmasını engellemek için alınması ve uygulanması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

‘‘Havanın ve suyun insan yaşamındaki önemini herkes gördü’’

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 virüsünün neden olduğu pandemi süreci hala devam ediyor. Hava yoluyla bulaşan çok ciddi bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzun altını çizen Çetinkaya, bu hastalıkta havanın önemini şu sözlerle dile getirdi: ‘‘ Pandemi sürecinde iç ortam hava kalitesinin ve suyun önemini herkes bir kez daha anladı. Yapılan araştırmalara göre koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına dair bulgular elde edildi. Yani virüsün yüzde 95’i havadan bulaşıyor. Virüsün bir kişiden başka bir kişiye bulaşması için bir hava transferine ihtiyacı var. Bizler dünyayı etkileyen ve havadan bulaşan hastalıkları yakından inceliyoruz ve Sars Cov 1 zamanından beri bir takip içerisindeyiz. 2003–2004 yılları arasında yine Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Sars Cov 1 pandemiye dönmese de 20 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Bugün Sars Cov 2’yi konuşuyoruz. İlerleyen zamanda belki başka hastalıkları konuşacağız. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ve bütün canlılar tarafından tüketilen hava en önemli ihtiyaçlarımız arasında. Bu yüzden iç ortam hava kalitesinin çok önemli olduğunu ve kapalı bir alana girdiğinizde ortamın havasız olduğunu hissettiğiniz anda havalandırmada bir sorun var demek olduğunu anlamanız gerekiyor. Yeterince temiz havanın bulunmaması, koronavirüs kapma ihtimalinizi artırır. Dolayısıyla ortaya çıkan bu virüslere karşı yaşam şartları ve mühendislik dahilinde tedbir almamız gerekiyor.”

‘‘Kapalı alanda maske ve mesafeden çok daha fazlasına ihtiyaç duyuluyor’’

Covid 19’dan korunmak için maske ve mesafenin yeterli olmadığını dile getiren Çetinkaya, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle açıklıyor: ‘‘Açık alanlarda virüsün bulaşma oranı daha düşükken kapalı mekanlarda bulaş riski artıyor. Her ne kadar maske kullanılıp, mesafe konulsa bile bunun yeterli olmadığı yerler mevcut. Kapalı mekanlarda maske-mesafe önlemi sadece kısa bir süre için koruyucu. Özellikle yeterli havalandırma sistemi olmayan mekanlarda belirli bir süre sonra maske-mesafenin yeterli olmadığı konusunda yapılan bir çok çalışma bulunuyor. Toplu olarak vakit geçirilen tüm kamusal ve ticari alanlarda havalandırma sistemlerinin pandemi dönemi düşünülerek tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor, çünkü iyi havalandırılmış iç ortamlarda bulaş riski oldukça düşüyor. Yine bu yerlerde ilk iş olarak havalandırma sistemlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Tüm iklimlendirme ve havalandırma cihazlarının düzenli olarak bakımının yapılması gerekiyor. Birçok ticari ve kamusal tesiste, merkezi iklimlendirme cihazlarının olmadığı yerler de var. Bu alanlarda da iç ortam hava kalitesi lokal veya mobil çözümlerle iyileştirilebilir. Bu ortamlar için yeterli hava temizleme kapasitesine sahip, akustik konfor şartları da dikkate alınarak seçilecek olan profesyonel tip hava temizleyiciler tercih edilebilir. Buralarda da ortamların temizliğini yapacak cihazlar temin etmek gerekiyor.’’

‘‘Her ortamın hava temizleme kalitesi farklılık gösteriyor’’

Virüsün yayılmasıyla ilgili kapalı mekanların açık mekanlara göre çok daha fazla tehlike oluşturduğunun altını çizen Çetinkaya; herkesi şu sözlerle uyarıyor: ‘‘Her ortamın hava temizleme ihtiyacı birbirinden farklı. Bunun için ortama göre çözüm üretmek gerekiyor. Doğru mühendislik ile mekanlar için en doğru çözüm üretilebilir. Girdiğiniz kapalı mekanlarda havanın nasıl temizlendiği hakkında fikir sahibi olmayabilirsiniz. Ancak gideceğiniz tesislerin aldığı önlemlerle ilgili bilgi alırken hava temizliği hakkında alınan önlemleri de mutlaka sorgulamalısınız.”