İzmit Halk Eğitim'den ögrencilerine sınav öncesi pasta sürprizi

İzmit Halk Eğitimi Merkezince liseden mezun olan öğrencilere yönelik olarak sene boyunca bir dersane gibi eğitim verilen üniversite hazırlık kursları (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) başarıyla tamamladı.

İzmit Belediyesi Belsa Plaza B Blok'ta yapılan derslerde sınava yaklaşık 130 öğrenci hazırlandı. Önceki yıllarda birçok öğrencinin üniversiteye yerleşmesini sağlayan kurslarda bu yıl da eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladı. Aynı zamanda gelişen pandemi koşullarına ayak uydurarak sınıf sayılarını arttırıldı ve etüt, deneme sınavı gibi ilave programlarla öğrencilerin uygun koşullarda eğitim almasını sağladı. Cumartesi ve Pazar günü sınava giren öğrencilere sınavı öncesi kurs merkezinde öğretmenler tarafından sürpriz pasta ile öğrencilere moral verildi.



Yeni dönem hazırlıklarına şimdiden başlayan DYK branş öğretmenleri, İzmit Belediyesi'nin de desteğiyle 2021-2022 eğitim öğretim yılında kentimizde üniversiteye hazırlanacaklara destek vermek için gün sayıyor.



Üniversiteye hazırlanan ve lise mezunu olan her yaşta kursiyere eğitim vermeyi amaçlanan kurslarda önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için (haftaiçi ya da haftasonu olarak) başvurularını online ortamda alınacağı belirlendi. Başvurmak isteyen adayların İzmit Halk Eğitimi Merkezi internet sitesini ve sosyal medya adreslerinden duyuruları takip etmesi ve açıklanan tarihlerde online olarak başvurması gerekmektedir.