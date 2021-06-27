Reklamı Kapat
27 Haz 2021 - 15:06- Ekonomi G: 27 Haz 2021 - 15:10

TESK’ten tüketiciye  sahte indirim uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasını fırsat bilen bazı firmaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına başladığını savundu. 

TESK’ten tüketiciye  sahte indirim uyarısı mask

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı öncesi gerçekçi olmayan indirim kampanyalarının şimdiden başladığını söyledi. Palandöken, “Bayramları ve özel günleri fırsat bilen bu firmalar tarafından önce ürünlerin fiyatı şişiriliyor, sonra indirim varmış gibi pazarlanarak rant elde ediliyor. Vatandaşlarımız bayram arefesinde bu sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı. Alışverişlerde piyasa araştırması çok iyi yapılmalı” dedi. Palandöken, çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşların, “yüzde 70’e varan indirim”, “bir alana bir bedava”, “ikinci ürüne yüzde 50 indirim” gibi kampanyalara aldanmamasını istedi.

İNDİRİM KAMPANYASI 

İndirimlerin, yaz ve kış dönemleri olmak üzere yılda iki kez yapılması ve bunun kurala bağlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli” değerlendirmesinde bulundu.

27 Haz 2021 - 15:06 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.316.485 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yazın enerjisini  Tepe Home’de atın  mask
Yazın enerjisini  Tepe Home’de atın 
Allianz’tan “İstanbul’u  Koşuyorum”a destek mask
Allianz’tan “İstanbul’u  Koşuyorum”a destek
Bakan Elvan’dan enflasyon ve kur açıklaması mask
Bakan Elvan’dan enflasyon ve kur açıklaması
KTO Kadın girişimcilerinden amigurimi lansmanı mask
KTO Kadın girişimcilerinden amigurimi lansmanı
Evidea mağaza zinciri büyüyor mask
Evidea mağaza zinciri büyüyor
KOSGEB’den mikro ve küçük  işletmelere hızlı destek programı mask
KOSGEB’den mikro ve küçük  işletmelere hızlı destek programı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL