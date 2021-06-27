TESK’ten tüketiciye  sahte indirim uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı öncesi gerçekçi olmayan indirim kampanyalarının şimdiden başladığını söyledi. Palandöken, “Bayramları ve özel günleri fırsat bilen bu firmalar tarafından önce ürünlerin fiyatı şişiriliyor, sonra indirim varmış gibi pazarlanarak rant elde ediliyor. Vatandaşlarımız bayram arefesinde bu sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı. Alışverişlerde piyasa araştırması çok iyi yapılmalı” dedi. Palandöken, çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşların, “yüzde 70’e varan indirim”, “bir alana bir bedava”, “ikinci ürüne yüzde 50 indirim” gibi kampanyalara aldanmamasını istedi.
İNDİRİM KAMPANYASI
İndirimlerin, yaz ve kış dönemleri olmak üzere yılda iki kez yapılması ve bunun kurala bağlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli” değerlendirmesinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.