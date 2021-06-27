Müşteri Deneyimi’ Ödülü

Dijital dönüşümden aldığı güçle müşteri odaklı sigortacılık deneyimi sunan Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Türkiye’nin ilk ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu Sikayetvar.com’un 6’ncısını düzenlediği A.C.E Awards’ta ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti’ ödülüne layık görüldü.
MÜŞTERİ DENEYİMİ
48 farklı sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası 91 markanın ödüllendirildiği A.C.E Awards’ta Aksigorta, ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti - Elementer Sigorta A Kategorisi’nde Diamond ödülün sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.