27 Haz 2021 - 15:09- Ekonomi

Müşteri Deneyimi’ Ödülü

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta, A.C.E Awards’ta ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti- Elementer Sigorta A Kategorisi’nde Diamond ödülün sahibi oldu.