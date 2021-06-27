Reklamı Kapat
27 Haz 2021 - 15:09- Ekonomi G: 27 Haz 2021 - 15:11

Müşteri Deneyimi’ Ödülü

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta, A.C.E Awards’ta ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti- Elementer Sigorta A Kategorisi’nde Diamond ödülün sahibi oldu.

Müşteri Deneyimi’ Ödülü mask

Dijital dönüşümden aldığı güçle müşteri odaklı sigortacılık deneyimi sunan Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Türkiye’nin ilk ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu Sikayetvar.com’un 6’ncısını düzenlediği A.C.E Awards’ta ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti’ ödülüne layık görüldü.

MÜŞTERİ DENEYİMİ 

48 farklı sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası 91 markanın ödüllendirildiği A.C.E Awards’ta Aksigorta, ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti - Elementer Sigorta A Kategorisi’nde Diamond ödülün sahibi oldu.

27 Haz 2021 - 15:09 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.316.485 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TESK’ten tüketiciye  sahte indirim uyarısı mask
TESK’ten tüketiciye  sahte indirim uyarısı
Yazın enerjisini  Tepe Home’de atın  mask
Yazın enerjisini  Tepe Home’de atın 
Allianz’tan “İstanbul’u  Koşuyorum”a destek mask
Allianz’tan “İstanbul’u  Koşuyorum”a destek
Bakan Elvan’dan enflasyon ve kur açıklaması mask
Bakan Elvan’dan enflasyon ve kur açıklaması
KTO Kadın girişimcilerinden amigurimi lansmanı mask
KTO Kadın girişimcilerinden amigurimi lansmanı
Evidea mağaza zinciri büyüyor mask
Evidea mağaza zinciri büyüyor
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL