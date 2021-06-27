Yataş yine zirvede 

Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, Capital Dergisi tarafından düzenlenen “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması”nda, mobilya sektörünün en beğenilen şirketi seçildi. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri ise ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi.
MOBİLYA SEKTÖRÜ
Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Başta bu araştırmayı organize eden Capital Dergisinin kıymetli ekibi olmak üzere bizi mobilya sektörünün en beğenilen şirketi seçen herkese çok teşekkür ediyoruz”dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.