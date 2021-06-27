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27 Haz 2021 - 15:10- Ekonomi G: 27 Haz 2021 - 15:11

Yataş yine zirvede 

Yataş Grup, Capital Dergisi tarafından hazırlanan İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda mobilya sektörünün en beğenilen şirketi seçildi.  

Yataş yine zirvede  mask

Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, Capital Dergisi tarafından düzenlenen “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması”nda, mobilya sektörünün en beğenilen şirketi seçildi. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri ise ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. 

MOBİLYA SEKTÖRÜ 

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Başta bu araştırmayı organize eden Capital Dergisinin kıymetli ekibi olmak üzere bizi mobilya sektörünün en beğenilen şirketi seçen herkese çok teşekkür ediyoruz”dedi.

27 Haz 2021 - 15:10 - Ekonomi

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