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27 Haz 2021 - 15:11- Ekonomi G: 27 Haz 2021 - 15:13

Gebze Center AVM   çalışanlarını aşıladı

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, normalleşme döneminde çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlığını korumay...
Gebze Center AVM   çalışanlarını aşıladı mask

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, normalleşme döneminde çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Çalışanları için aşı seferberliği başlatan Gebze Center AVM, Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığı çağrıyla, aşı hakkı bulunan tüm AVM çalışanlarının yararlanması için AVM içerisinde Aşılama Merkezi kurdu. AVM içerisinde kurulan Aşılama Merkezi ile Gebze Center AVM çalışanları, randevu şartı olmaksızın aşılarını oldu.
# sağlık

27 Haz 2021 - 15:11 - Ekonomi

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