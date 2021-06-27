Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, normalleşme döneminde çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Çalışanları için aşı seferberliği başlatan Gebze Center AVM, Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığı çağrıyla, aşı hakkı bulunan tüm AVM çalışanlarının yararlanması için AVM içerisinde Aşılama Merkezi kurdu. AVM içerisinde kurulan Aşılama Merkezi ile Gebze Center AVM çalışanları, randevu şartı olmaksızın aşılarını oldu.
27 Haz 2021 - 15:11- Ekonomi Güncelleme: 27 Haz 2021 - 15:13
Gebze Center AVM çalışanlarını aşıladı
Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, normalleşme döneminde çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlığını korumay...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.