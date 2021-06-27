Özel Körfezim’de  mezuniyet heyecanı

Programa okul kurucularından Hasan Yıldız, Naci Akçay ve Şakir Çapar ile okulun Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, ilkokul müdürü Çiğdem Aytekin, Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin ve okulun öğretmenleri katıldı. Pandemi kurallarına uygun şekilde yapılan törende Genel Müdür Azmi Cihat Hatipoğlu ve Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin ile öğrenci temsilcisi Yusuf Kerem Sevim konuşma yaptılar.
GELECEK SİZİN
Körfezim Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin, yaptığı konuşmada, ailelere bu zor süreçte desteklerinden dolayı teşekkür etti. Körfezim Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu ise yaptığı konuşmada, okulda çalışan ve emek veren herkese öğrencilerin geleceklerine olan katkıları için teşekkür etti. Hatipoğlu, öğrencilere ise “gelecek sizinle şekillenecek. Bu nedenle kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeye ve bunu yaparken de vatanınızı, bayrağınızı ve ülkenizi ön planda tutarak nasıl faydalı olabilirim düşüncesi ile yapın” diye konuştu.
DİPLOMALARI VERİLDİ
Bayrak ve flama devir teslim töreninden sonra okul birincisi Ozan İlke Şen, okul ikincisi Elif Yağmur Durna ve okul üçüncüsü Muhammet Emin Özkan tebrik edilerek hediyeleri takdim edildi. Okul birincisi Ozan İlke Şen mezuniyet kütüğüne ismini çaktıktan sonra tüm öğrencilere diplomaları verildi. Mezuniyet pastasının kesilmesinden sonra kep atma töreni gerçekleşti. Tören sonrası öğrenciler müzik eşliğinde eğlendiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.