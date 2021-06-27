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27 Haz 2021 - 15:15- Eğitim G: 27 Haz 2021 - 15:17

Özel Körfezim’de  mezuniyet heyecanı

Özel Körfezim Eğitim Kurumları 22. Dönem mezunlarını diploma töreniyle güzel bir geleceğe gönderdi. Diplomalarını alan öğrenciler kepleri havaya fırlattı 

Özel Körfezim’de  mezuniyet heyecanı mask

Programa okul kurucularından Hasan Yıldız, Naci Akçay ve Şakir Çapar ile okulun Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, ilkokul müdürü Çiğdem Aytekin, Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin ve okulun öğretmenleri katıldı. Pandemi kurallarına uygun şekilde yapılan törende Genel Müdür Azmi Cihat Hatipoğlu ve Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin ile öğrenci temsilcisi Yusuf Kerem Sevim konuşma yaptılar.

GELECEK SİZİN 

Körfezim Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin, yaptığı konuşmada, ailelere bu zor süreçte desteklerinden dolayı teşekkür etti. Körfezim Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu ise yaptığı konuşmada, okulda çalışan ve emek veren herkese öğrencilerin geleceklerine olan katkıları için teşekkür etti. Hatipoğlu, öğrencilere ise “gelecek sizinle şekillenecek. Bu nedenle kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeye ve bunu yaparken de vatanınızı, bayrağınızı ve ülkenizi ön planda tutarak nasıl faydalı olabilirim düşüncesi ile yapın” diye konuştu.

DİPLOMALARI VERİLDİ 

Bayrak ve flama devir teslim töreninden sonra okul birincisi Ozan İlke Şen, okul ikincisi Elif Yağmur Durna ve okul üçüncüsü Muhammet Emin Özkan tebrik edilerek hediyeleri takdim edildi. Okul birincisi Ozan İlke Şen mezuniyet kütüğüne ismini çaktıktan sonra tüm öğrencilere diplomaları verildi. Mezuniyet pastasının kesilmesinden sonra kep atma töreni gerçekleşti. Tören sonrası öğrenciler müzik eşliğinde eğlendiler.  

# Okul

27 Haz 2021 - 15:15 Kocaeli/ İzmit- Eğitim

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