Reklamı Kapat
27 Haz 2021 - 16:00- Spor G: 27 Haz 2021 - 16:02

Şampiyonluk primi için 1 Temmuz tarihi verildi  

2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor’u ezici bir oyun üstünlüğü ve skorla 4-0 mağlup ederek 11 yıl aranın ardından 1. Lig’in kapısını aralayan Kocae...
Şampiyonluk primi için 1 Temmuz tarihi verildi   mask

2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor’u ezici bir oyun üstünlüğü ve skorla 4-0 mağlup ederek 11 yıl aranın ardından 1. Lig’in kapısını aralayan Kocaelispor’da başarının en büyük payı teknik ekip ve futbolculara aitti. Bunun da fazlası ile farkında olan Başkan Engin Koyun yeşil siyahlılar için 2.5 milyon liralık şampiyonluk primi vaadinde bulunmuştu. Daha sonra 3 milyona yükseltilen bu prim için takımın toplanacağı gün, 1 Temmuz Perşembe tarihinin verildiği öğrenildi. Yolları ayrılacak olan futbolcular da şampiyonluk primlerini aldıktan sonra sözleşmelerini fesih edecek.
# Kocaelispor
# PLAYOFF DERBİSİ İLE İLİŞKİLİ:
Akçay’dan sevindirici haber   mask
Akçay’dan sevindirici haber  
Gökhan Meral: Kimse ile söz kesmedim   mask
Gökhan Meral: Kimse ile söz kesmedim  
Sedat Şahintürk için iki kulüp bonservis almalı mask
Sedat Şahintürk için iki kulüp bonservis almalı
Bizim çocuklar başaracak! mask
Bizim çocuklar başaracak!
Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor mask
Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor mask
Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı mask
Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
Musa Nizam’dan, Aziz Çetin’e forma mask
Musa Nizam’dan, Aziz Çetin’e forma
Kupalar yeni tasarıma eklenecek mask
Kupalar yeni tasarıma eklenecek
Tolunay Bekçi: Yönetimimize teşekkür ediyorum mask
Tolunay Bekçi: Yönetimimize teşekkür ediyorum

27 Haz 2021 - 16:00 Kocaeli/ İzmit- Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.316.485 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TÜFAD’da kongre zamanı   mask
TÜFAD’da kongre zamanı  
Taner Gülleri Darıca’ya doğru   mask
Taner Gülleri Darıca’ya doğru  
Akçay’dan sevindirici haber   mask
Akçay’dan sevindirici haber  
4 eski futbolcu ile federasyonluk olduk   mask
4 eski futbolcu ile federasyonluk olduk  
Şampiyonluk primi için 1 Temmuz tarihi verildi   mask
Şampiyonluk primi için 1 Temmuz tarihi verildi  
TÜBİTAK Projesi Kapsamında seçilen  sporcular, Kayseri Üniversitesi’ndeydi mask
TÜBİTAK Projesi Kapsamında seçilen  sporcular, Kayseri Üniversitesi’ndeydi
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL