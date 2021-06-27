Şampiyonluk primi için 1 Temmuz tarihi verildi  

2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor’u ezici bir oyun üstünlüğü ve skorla 4-0 mağlup ederek 11 yıl aranın ardından 1. Lig’in kapısını aralayan Kocaelispor’da başarının en büyük payı teknik ekip ve futbolculara aitti. Bunun da fazlası ile farkında olan Başkan Engin Koyun yeşil siyahlılar için 2.5 milyon liralık şampiyonluk primi vaadinde bulunmuştu. Daha sonra 3 milyona yükseltilen bu prim için takımın toplanacağı gün, 1 Temmuz Perşembe tarihinin verildiği öğrenildi. Yolları ayrılacak olan futbolcular da şampiyonluk primlerini aldıktan sonra sözleşmelerini fesih edecek.