Gökhan Meral: Kimse ile söz kesmedim  

Kocaelispor’un geride bıraktığımız sezon 38 lig, 2 de kupa olmak üzere 40 maçta sahadaki yerini alarak en çok forma giyen futbolcularından Gökhan Meral, kendisi ile ilgili bir takımla anlaştığı yönünde çıkan yazıların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Gökhan “Şu an her hangi bir takımla anlaşmış değilim. Evet, teklifler geliyor ancak kimseye “Tamam” demedim, prensipte bile anlaşmam yok. Kocaelispor ile olan sözleşmem henüz fesih edilmedi. Bu iş bir noktalansın, ardından her şey kısa sürede netleşir” dedi.