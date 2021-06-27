4 eski futbolcu ile federasyonluk olduk  

Kocaelispor’un geride bıraktığımız sezon kadrosunda bulunan ve fazla forma şansı verilmedikten sonra Ergene Velimeşe’ye giden Bilal Çubukçu, takımın alt yapısında forma giyen Yunus Özkan ve 2 sezon önceki şampiyon kadronun orta saha oyuncuları Serdar Ümit Deniz ve Talha Mayhoş alacaklarından ötürü Kocaelispor’u federasyona vermişti. Bu 4 futbolcunun dosyaları kapanmadan yeşil siyahlılar anlaştığı futbolculara resmi olarak lisans çıkaramayacak. Geçtiğimiz hafta arasında bu konu ile ilgili harekete geçildi ve futbolcuların toplam borcunun TFF’den istendiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.