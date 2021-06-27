4 eski futbolcu ile federasyonluk olduk  

Kocaelispor’un geride bıraktığımız sezon kadrosunda bulunan ve fazla forma şansı verilmedikten sonra Ergene Velimeşe’ye giden Bilal Çubukçu, takımın alt yapısında forma giyen Yunus Özkan ve 2 sezon önceki şampiyon kadronun orta saha oyuncuları Serdar Ümit Deniz ve Talha Mayhoş alacaklarından ötürü Kocaelispor’u federasyona vermişti. Bu 4 futbolcunun dosyaları kapanmadan yeşil siyahlılar anlaştığı futbolculara resmi olarak lisans çıkaramayacak. Geçtiğimiz hafta arasında bu konu ile ilgili harekete geçildi ve futbolcuların toplam borcunun TFF’den istendiği öğrenildi.