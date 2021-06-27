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27 Haz 2021 - 16:03- Spor G: 27 Haz 2021 - 16:05

4 eski futbolcu ile federasyonluk olduk  

Kocaelispor’un geride bıraktığımız sezon kadrosunda bulunan ve fazla forma şansı verilmedikten sonra Ergene Velimeşe’ye giden Bilal Çubukçu, takımın...
4 eski futbolcu ile federasyonluk olduk   mask

Kocaelispor’un geride bıraktığımız sezon kadrosunda bulunan ve fazla forma şansı verilmedikten sonra Ergene Velimeşe’ye giden Bilal Çubukçu, takımın alt yapısında forma giyen Yunus Özkan ve 2 sezon önceki şampiyon kadronun orta saha oyuncuları Serdar Ümit Deniz ve Talha Mayhoş alacaklarından ötürü Kocaelispor’u federasyona vermişti. Bu 4 futbolcunun dosyaları kapanmadan yeşil siyahlılar anlaştığı futbolculara resmi olarak lisans çıkaramayacak. Geçtiğimiz hafta arasında bu konu ile ilgili harekete geçildi ve futbolcuların toplam borcunun TFF’den istendiği öğrenildi.

 
# Kocaelispor

27 Haz 2021 - 16:03 Kocaeli/ İzmit- Spor

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