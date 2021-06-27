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27 Haz 2021 - 16:04- Spor G: 27 Haz 2021 - 16:06

Akçay’dan sevindirici haber  

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay’ın kademeli olarak entübasyondan çıkması sevinç ile karşılandı. Nefes sorunu nedeni ile Karadeniz T...
Akçay’dan sevindirici haber   mask

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay’ın kademeli olarak entübasyondan çıkması sevinç ile karşılandı. Nefes sorunu nedeni ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde bir süredir yatışı devam eden, hafta arasında da entübe edilen Akçay’ın CRP (Vücuttaki enfeksiyon) oranı normale dönmüş ve ciğerlerindeki mikrobun kaynağı da öğrenilmişti. Birkaç gündür uyutulduktan sonra entübeden çıkan Akçay’ın hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.

 
# Kocaelispor, Mustafa Reşit Akçay
# PLAYOFF DERBİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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27 Haz 2021 - 16:04 Kocaeli/ İzmit- Spor

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