Akçay’dan sevindirici haber  

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay’ın kademeli olarak entübasyondan çıkması sevinç ile karşılandı. Nefes sorunu nedeni ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde bir süredir yatışı devam eden, hafta arasında da entübe edilen Akçay’ın CRP (Vücuttaki enfeksiyon) oranı normale dönmüş ve ciğerlerindeki mikrobun kaynağı da öğrenilmişti. Birkaç gündür uyutulduktan sonra entübeden çıkan Akçay’ın hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.