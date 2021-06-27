Kocaelispor’un unutulmaz golcülerinden ve birlikte geride bıraktığımız sezon Erhan Altın’ın yardımcısı olan Taner Gülleri, Darıca Gençlerbirliği ile temas halinde. Gölcükspor’da da teknik direktörlük yapan başarılı teknik adamın Darıca ekibi ile 2 kez görüştüğü, ikinci görüşmesini Başkan Arif Gülen ile yaptığı ve görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Uyumlu, istekli ve futbolcu geliştirme odaklı bir yapısı bulunan Taner Gülleri’nin sarı yeşilli kulübün yeni teknik direktörü olması bekleniyor.
27 Haz 2021 - 16:05- Spor Güncelleme: 27 Haz 2021 - 16:07
Taner Gülleri Darıca’ya doğru
Kocaelispor’un unutulmaz golcülerinden ve birlikte geride bıraktığımız sezon Erhan Altın’ın yardımcısı olan Taner Gülleri, Darıca Gençlerbirliği ile...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.