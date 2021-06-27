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27 Haz 2021 - 16:05- Spor G: 27 Haz 2021 - 16:07

Taner Gülleri Darıca’ya doğru  

Kocaelispor’un unutulmaz golcülerinden ve birlikte geride bıraktığımız sezon Erhan Altın’ın yardımcısı olan Taner Gülleri, Darıca Gençlerbirliği ile...
Taner Gülleri Darıca’ya doğru   mask

Kocaelispor’un unutulmaz golcülerinden ve birlikte geride bıraktığımız sezon Erhan Altın’ın yardımcısı olan Taner Gülleri, Darıca Gençlerbirliği ile temas halinde. Gölcükspor’da da teknik direktörlük yapan başarılı teknik adamın Darıca ekibi ile 2 kez görüştüğü, ikinci görüşmesini Başkan Arif Gülen ile yaptığı ve görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Uyumlu, istekli ve futbolcu geliştirme odaklı bir yapısı bulunan Taner Gülleri’nin sarı yeşilli kulübün yeni teknik direktörü olması bekleniyor.
# Kocaelispor

27 Haz 2021 - 16:05 Kocaeli/ Darica- Spor

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