Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi seçimli olağan genel kurulunu bu akşam yapacak. 42 Evler’de yer alan Gençlik Merkezi’ndeki genel kurul saat 18.00’de başlayacak. 23 yıldır görevi başarı ile götüren ve adeta efsaneleşen mevcut başkan Remzi Demirer’in tek liste ile seçime gireceği ve 3 yıl boyunca görevi sürdüreceğine kesin gözü ile bakılıyor. Demirer’in listesinde 15 asil, 8 de yedek üye yer alacak.
27 Haz 2021 - 16:06- Spor Güncelleme: 27 Haz 2021 - 16:07
TÜFAD’da kongre zamanı
Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi seçimli olağan genel kurulunu bu akşam yapacak. 42 Evler’de yer alan Gençlik Me...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.