Reklamı Kapat
27 Haz 2021 - 16:06- Spor G: 27 Haz 2021 - 16:07

TÜFAD’da kongre zamanı  

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi seçimli olağan genel kurulunu bu akşam yapacak. 42 Evler’de yer alan Gençlik Me...
TÜFAD’da kongre zamanı   mask

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi seçimli olağan genel kurulunu bu akşam yapacak. 42 Evler’de yer alan Gençlik Merkezi’ndeki genel kurul saat 18.00’de başlayacak. 23 yıldır görevi başarı ile götüren ve adeta efsaneleşen mevcut başkan Remzi Demirer’in tek liste ile seçime gireceği ve 3 yıl boyunca görevi sürdüreceğine kesin gözü ile bakılıyor. Demirer’in listesinde 15 asil, 8 de yedek üye yer alacak.

27 Haz 2021 - 16:06 Kocaeli/ İzmit- Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.316.485 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TÜFAD’da kongre zamanı   mask
TÜFAD’da kongre zamanı  
Taner Gülleri Darıca’ya doğru   mask
Taner Gülleri Darıca’ya doğru  
Akçay’dan sevindirici haber   mask
Akçay’dan sevindirici haber  
4 eski futbolcu ile federasyonluk olduk   mask
4 eski futbolcu ile federasyonluk olduk  
Şampiyonluk primi için 1 Temmuz tarihi verildi   mask
Şampiyonluk primi için 1 Temmuz tarihi verildi  
TÜBİTAK Projesi Kapsamında seçilen  sporcular, Kayseri Üniversitesi’ndeydi mask
TÜBİTAK Projesi Kapsamında seçilen  sporcular, Kayseri Üniversitesi’ndeydi
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL