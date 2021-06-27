TÜFAD’da kongre zamanı  

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi seçimli olağan genel kurulunu bu akşam yapacak. 42 Evler’de yer alan Gençlik Merkezi’ndeki genel kurul saat 18.00’de başlayacak. 23 yıldır görevi başarı ile götüren ve adeta efsaneleşen mevcut başkan Remzi Demirer’in tek liste ile seçime gireceği ve 3 yıl boyunca görevi sürdüreceğine kesin gözü ile bakılıyor. Demirer’in listesinde 15 asil, 8 de yedek üye yer alacak.