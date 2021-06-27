27 Haz 2021 - 19:59- Gündem

Kahvehanelerde oyunlar serbest olacak mı?

İçişleri Bakanlığı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kararlarına ilişkin 81 ile genelge gönderdi. Buna göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.