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27 Haz 2021 - 19:59- Gündem G: 27 Haz 2021 - 20:02

Kahvehanelerde oyunlar serbest olacak mı?

İçişleri Bakanlığı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kararlarına ilişkin 81 ile genelge gönderdi. Buna göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.
Kahvehanelerde oyunlar serbest olacak mı? mask


İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

OYUNLAR 1 TEMMUZ İTİBARIYLA SERBEST

Genelgeye göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

27 Haz 2021 - 19:59 - Gündem

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