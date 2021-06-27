Çilimli – Karamürsel maçında saha içi karıştı!

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 6. Grup maçında Karamürselspor ile Çilimli Belediyespor arasında oynanan maçın ilk yarısı Düzce ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarının sonunda olaylar çıktı, ikinci yarı 20 dakika rötarlı başladı.

2. GOLDE SONRA BATUHAN, TRİBÜNLERİ GERDİ

Düzce ekibinde 2 golü de Azad attı. Azad’ın 45+1. dakikada attığı ikinci golün ardından Çilimli ekibinin 5 numaralı futbolcusu Batuhan, Karamürselli taraftarların yer aldığı tribüne doğru gitti ve sevindi. Bunun üzerine Karamürselsporlu taraftarlar Batuhan’a çok sinirlendi. Batuhan da ellerini yana açarak “Gelin” şeklinde bir hareket yaptı.

SOYUNMA ODASINDAN BUZ FIRLATTILAR

Batuhan’ın bu hareketinin ardından Karamürselspor Teknik Direktörü Cem Baki de çileden çıktı ve Batuhan’a sert tepki gösterdi. Maçın hakemi Batuhan ile teknik sorumlu Cem Baki’ye kırmızı kart gösterdi. O esnada saha içi bir anda karıştı. Devre arasında Çilimli ekibinin yer aldığı soyunma odasından Karamürselspor’un bulunduğu soyunma odasına buz fırlatıldı.

MURAT AYDIN YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Soyunma odasındaki futbolcular ve bölgedeki yöneticiler bu olayın üzerine daha da gerildi ve soyunma odalarının bulunduğu bölgede uzun süre olaylar yaşandı. İkinci yarı yaklaşık 20 dakika rötarlı başlarken, Karamürselspor’un yöneticileri ile KAKSF Başkanı Murat Aydın olayları yatıştırmak için yoğun çaba sarf etti.