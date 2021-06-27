Şevval Sam konserinin yeri değişti

28 Haziran Kurtuluş Günü kutlama etkinlikleri yarın başlıyor. Bir hafta sürecek olan kutlama programlarının ilk gününde ünlü sanatçı Şevval Sam halkın kulaklarının pasını silecek. Sanatçı ailede doğup büyüyen ve hayatını sanata adayan Şevval Sam’ın dilden dile dolanan şarkılarını yarın akşam İzmitliler hep bir ağızdan İzmit’in kurtuluşu için söyleyecek. Daha önce İzmit Kent Meydanı’nda olması planlanan konser Kocaeli Valiliği’nin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki değişiklik yapılması talebi üzerine Milli İrade Meydanı’na alındı ve arabalı konser şekline dönüştürüldü.



YARIN SAAT 20.00’DE

Müzik, sinema ve televizyonda önemli çalışmalara imza atan, onlarca filmde rol alıp yüzlerce şarkıya kendi yorumuyla yeniden hayat veren Şevval Sam’ın arabalı konseri, Milli İrade Meydanı’nda yarın (pazartesi) akşam saat 20.00’de başlayacak. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek arabalarından izleyeceği konserde Şevval Sam, birbirinden güzel şarkılarını kurtuluş için seslendirecek.



MÜZİKSİZ HİÇ DURMADI

Türk Müziğinin önemli isimlerinden Leman Sam’ın kızı olan Şevval Sam bu zamana kadar Karadeniz, Toprak Kokusu, Has Arabesk, Nanninom, Sek, Tango, II Tek, İstanbul’s Secrets albümlerini çıkardı. Sanatçı ailede büyüyen Şevval Sam; ‘Aşk olsun’, ‘Dinmiyor’, ‘Sen Bu Yaylaları’, ‘Kopsun Bir Fırtına’, ‘Karşıya Meşe Yanar’ ve ‘Hayat Devam Ediyor’ isimli single çıkararak sevenleriyle arayı hiç açmadı.



DİZİLERİN DE VAZGEÇİLMEZİ

Çıkardığı albümlerin, verdiği konserlerin, hazırladığı televizyon programlarının ve oynadığı onlarca sinema filminin yanı sıra Şevval Sam; Süper Baba, Feride, Yıldızların Altında, Karaoğlan, Gülbeyaz, Müjgan Bey, Yine de Aşığım, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Derman, Acayip Hikayeler, Muhteşem Yüzyıl, Kara Kutu, Bodrum Masalı ve Yasak Elma dizilerinde canlandırdığı karakterlerle de 7’den 70’e tüm Türkiye’nin sevgisini kazandı. Yeni nesille Bodrum Masalı ve Yasak Elma dizileriyle bağ kurdu.



GENÇ NESİL DE ONU SEVİYOR

Birçok kez başarısı ödüllendirilen sanatçı; Avrupa Birliği Kalite Ödülleri ‘Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı’ Ödülü, 19 Mayıs Üniversitesi ‘Yılın En İyi Sanatçısı’ Ödülü, Konya Selçuk Üniversitesi “İnovasyon Zirvesi- Yılın Yenilikçi Sanatçısı’ Ödülü, Çukurova Üniversitesi ‘En İyi Kadın Şarkıcı’, Karadeniz Teknik Üniversitesi ‘En İyi Kadın Halk Müziği Sanatçısı’, Kral TV Video Müzik Ödülleri ‘En iyi Halk Müzik Sanatçısı’, Yılın Halk Müziği Sanatçısı Ödülü, Hürriyet Altın Kelebek ‘En İyi Kadın Sanatçı’ Ödülü, Pertevniyal Lisesi ‘En İyi Hafif Müzik Sanatçısı’, YEKÜV Eğitime Katkı Ödülü, Toplumsal Etik Derneği Şarkıcı ve Oyuncu Ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ Ödülü, 36. Altın Kelebek Ödülleri ‘En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist’ Ödülü sahibi.