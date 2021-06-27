Uluslararası sitelerden isimler güncellendi

Kocaelispor’un iki yeni dış transferi Portekizli Türk asıllı Diogo Coelho Özçakmak ve Fransız Michael Perreira ile anlaşma sağlandı. Ön protokol imzalanan iki futbolcunun resmi transferi, gerçekleşecek olan sağlık kontrolünün ardından gerçekleşecek. Ancak kimi uluslararası internet sitelerinin iki futbolcunun da yeni kulübünü Kocaelispor olarak güncellemesi dikkatlerden kaçmadı. Transfermarkt.com.tr de bu sitelerden birisiydi.