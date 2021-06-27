Kocaelispor’un iki yeni dış transferi Portekizli Türk asıllı Diogo Coelho Özçakmak ve Fransız Michael Perreira ile anlaşma sağlandı. Ön protokol imzalanan iki futbolcunun resmi transferi, gerçekleşecek olan sağlık kontrolünün ardından gerçekleşecek. Ancak kimi uluslararası internet sitelerinin iki futbolcunun da yeni kulübünü Kocaelispor olarak güncellemesi dikkatlerden kaçmadı. Transfermarkt.com.tr de bu sitelerden birisiydi.
27 Haz 2021 - 22:21- Spor Güncelleme: 27 Haz 2021 - 22:22
Uluslararası sitelerden isimler güncellendi
Kocaelispor’un iki yeni dış transferi Portekizli Türk asıllı Diogo Coelho Özçakmak ve Fransız Michael Perreira ile anlaşma sağlandı. Ön protokol imza...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.