Bolu’daki rakiplerimizden birisi Adana Demirspor olacak!

Kocaelispor’un sezon öncesi hazırlıkları 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve takım 8 Temmuz’da Erzurum’a gidecek. 11 günlük doğu kampında 15 ve 19 Temmuz’da hazırlık maçları yapacak olan yeşil siyahlılar, Kocaelispor’un eski futbolcusu Bülent Uygun’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile bu iki maçtan birisini oynayacak. Maçın tarihi ile ilgili bir netlik henüz yok. Arada 1 günlük bir oynama söz konusu.

RİZE MAÇI GARANTİ

Kocaelispor’un kamp yapacağı Erzurum Sway Otel’de Rize dışında Giresunspor ve Hatayspor bulunuyor. Kocaelispor, bu iki takımdan birisi ile de diğer hazırlık maçı oynanacak. Erzurum kampı sona erdikten sonra Kocaelispor şehre dönecek ve bayram izninin ardından takım soluğu Bolu Vonresort Otel’de alacak. Bolu’daki kampta da 2 maç daha yapması beklenen Kocaelispor’un bu maçlarından birisi Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi, Kocaelispor’un kardeş kulüplerinden Adana Demirspor ile olacak. Bu maçın tarihi ise planlama gerçekleştikten duyurulacak.