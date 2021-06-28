“Tazminatımın fazlası parayı Şevval Sam’a verecek”

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl nisan ayında “İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak” gerekçesiyle işten çıkarılan Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden hem İzmit Belediyesi’ne hem de İzmit Belediyesi’nin organizatörlüğüyle İzmit’in kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamalarında sahne alacak Şevval Sam konseri nedeniyle eleştirilerde bulundu.
“TAZMİNATSIZ İŞTEN ATTI”
Kabak, kişisel hesabından şu ifadeleri paylaştı; “İzmit’imin kurtuluşu kutlu olsun ama paralarına yazık olmasın. Şevval Sam İzmit’in kurtuluşunda kendini de kurtaracak. İzmit Belediye Başkanımız kıyağını yapmış yine Şevval Hanım’a. Konser için anlaşmış. Yeni düğün yaptım. Nikahımı İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım kıydı. (Herhangi bir garezim olsaydı nikah kıydırmayı bırakın düğünüme bile çağırmazdım.) İzmit Belediyesi’nde ondan önce de çalışıyordum geldi ve birçok kişiye yaptığı gibi bayram öncesi işten çıkardığı, yıllık izindeyken işten çıkardıkları kişiler gibi beni de düğünümden sonra tazminatsız işten attı.
“ŞEVVAL SAM DİYE BİR ŞAHSA VERECEK”
Vallahi de işten çıkarmasına takılmıyorum. Biz ne bedeller ödedik ki işten atılıp alamadığım tazminat için sızlanacak bir kişi hiç değilim. Çıkarmanın bile bir adabı ahlakı olur. Kendinden olmayanlara karşı içindeki kini öfkeyi siz düşünün. Borç harç içinde ortada bıraktı herkes gibi bizi de. Elhamdülillah çarkımız dönüyor kimseyi mağdur etmeden ödemelerimizi de yapıyoruz. İnsanın üzüldüğü konu; belki de tazminatımın kat ve kat fazlası parayı 28 Haziran akşamı İzmitliler için en güzel günde Şevval Sam diye bir şahsa verecek. Bu şahsın kim olduğunu size açıklamaya gerek var mı! Hakkım size helal değil. Rabbimin adaleti şaşmaz. Er geç tecelli eder ama ben de bedelini ödemeniz için elimden geleni yaparım.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Erol Demirbek - şevval sam iyi bir sanatçıdır, bu şekilde bir mukayese eleştri doğru olmaz . o kadar çok şevval sam dan daha çok parayı yıllardır her ay alan beleşçiler var. 3 maaş 5 maaş . sizin yapabileceğiniz eğer haksızlığa uğradığınıza emin iseniz yargıya gitmek bakın sn. cumhurbaşkanımız yargıya gidiyor 60 -70 bin kişiye dava açmış diye yazılıyor .
Mehmet Kurt - Şevval sam dediğin çok büyük bir sanatçı sense sadece bir muhtar o sanatçının tırnağı olamazsın kıyaslayacaksan seviyendekilerle kıyasla .
hamit - milletin belediyesine mi bedel odeteceksin .işe girerken iyiydi çıkarken kötü öylemi . hepsi Allahtan
Gultepeli - Mesele ise girmek veya cikmak degil sanirim, bu arkadaşı tazminatsiz isten cikarmalari mesele, o kisinin yerine sen kendini koy, senelerini vermissin belediyeye, sonra tazminatsiz isten cikar. Kim olursa olsun, hangi siyasi gorus ve partiye mensup olursa olsun, tazminatsiz isten cikarilmalara karsiyim. ( yüz kizartici suclar hariç)
Ayşe - AKP belediyesi kendinden olmayanları işten atarken neden sesiniz çıkmıyor da, bu tür olayların ucu size dokununca gazetede ilan ediyorsunuz? Türkiyede özgür bir şekilde yaşamalarını borçlu oldukları KEMAL ATATÜRK dövmesi yüzünden işten çıkartırken kimsenin sesi çıkmıyordu.
Ahmet - Atatürk dövmesi yüzünden kimi çıkarmışlar işten, kimi tazminatsız atmışlar kanıt ve isim verebilirmisiniz. veremezsiniz çünkü öyle bir olay yok.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.