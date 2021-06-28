“Tazminatımın fazlası parayı Şevval Sam’a verecek”

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl nisan ayında “İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak” gerekçesiyle işten çıkarılan Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden hem İzmit Belediyesi’ne hem de İzmit Belediyesi’nin organizatörlüğüyle İzmit’in kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamalarında sahne alacak Şevval Sam konseri nedeniyle eleştirilerde bulundu.

“TAZMİNATSIZ İŞTEN ATTI”

Kabak, kişisel hesabından şu ifadeleri paylaştı; “İzmit’imin kurtuluşu kutlu olsun ama paralarına yazık olmasın. Şevval Sam İzmit’in kurtuluşunda kendini de kurtaracak. İzmit Belediye Başkanımız kıyağını yapmış yine Şevval Hanım’a. Konser için anlaşmış. Yeni düğün yaptım. Nikahımı İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım kıydı. (Herhangi bir garezim olsaydı nikah kıydırmayı bırakın düğünüme bile çağırmazdım.) İzmit Belediyesi’nde ondan önce de çalışıyordum geldi ve birçok kişiye yaptığı gibi bayram öncesi işten çıkardığı, yıllık izindeyken işten çıkardıkları kişiler gibi beni de düğünümden sonra tazminatsız işten attı.

“ŞEVVAL SAM DİYE BİR ŞAHSA VERECEK”

Vallahi de işten çıkarmasına takılmıyorum. Biz ne bedeller ödedik ki işten atılıp alamadığım tazminat için sızlanacak bir kişi hiç değilim. Çıkarmanın bile bir adabı ahlakı olur. Kendinden olmayanlara karşı içindeki kini öfkeyi siz düşünün. Borç harç içinde ortada bıraktı herkes gibi bizi de. Elhamdülillah çarkımız dönüyor kimseyi mağdur etmeden ödemelerimizi de yapıyoruz. İnsanın üzüldüğü konu; belki de tazminatımın kat ve kat fazlası parayı 28 Haziran akşamı İzmitliler için en güzel günde Şevval Sam diye bir şahsa verecek. Bu şahsın kim olduğunu size açıklamaya gerek var mı! Hakkım size helal değil. Rabbimin adaleti şaşmaz. Er geç tecelli eder ama ben de bedelini ödemeniz için elimden geleni yaparım.”