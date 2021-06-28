İzmit’in kurtuluş coşkusuna farklı şehirler de ortak olacak

İzmit Belediyesinin şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılına özel olarak hazırladığı kurtuluş kutlamaları coşkusuna farklı şehirlerin performans grupları da ortak olacak. Ankara’dan, Denizli’den, Artvin’den ve İstanbul’dan gelen dünyaca ünlü halk oyunları ekipleri İzmitliler ile birlikte kurtuluş heyecanını meydanlarda yaşayacak. Kortejde de yerlerini alacak olan konuk ekipler 28 Haziran sahnesinde de halka etkileyici gösteriler sunacak.

DÜNYA ŞAMPİYONU EKİ

1995 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Dünya Halk Dansları Yarışması’nda ‘dünya birinciliği’ bulunan FOMGET Folklor Müzik Gençlik Topluluğu ve Gençlik Spor Kulübü, İzmit’in Kurtuluşu için hem meydanlarda hem de sahnede olacak. Çok sayıda uluslararası müzik ve dans festivalleri düzenleyerek ülkenin tanıtımına katkı sağlayan Ankara BB FOMGET GSK, halk oyunlarının dünyaca tanınan ekiplerinden.



KUSURSUZ PERFORMANS

Katıldığı yarışmalarda birçok ödüle uzanan İstanbul Yedirenk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği de İzmit’in 100.Yıl Kutlamaları’nda yerini alacak. Adını ülkemizin yedi coğrafyasından alan başarılı ve ödüllü ekip de tıpkı Artvin Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Denizli Destan Gençlik Spor Kulübü ve Flamenko İstanbul gibi önce İzmit Kent Meydanı’nda ardından kortejde yerini alarak kurtuluş coşkusunu İzmitliler ile birlikte yaşayacak. Ardından program akışına göre 28 Haziran sahnesinde kusursuz performanslarını sergileyecek.



İZMİT KENT MEYDANI

29 Haziran 2021 Salı:

18.00: Performans Gecesi (Ankara BB Fomget GSK, Artvin Belediyesi GSK, İstanbul Yedirenk GSK, Denizli Destan GSK)

30 Haziran 2021 Çarşamba:

18.00: Performans Gecesi /Halk Oyunları (Ankara BB Fomget GSK, Artvin Belediyesi GSK, İstanbul Yedirenk GSK, Denizli Destan GSK)