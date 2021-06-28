Reklamı Kapat
28 Haz 2021 - 09:30- Gündem G: 28 Haz 2021 - 09:32

İzmit’in kurtuluş coşkusuna farklı şehirler de ortak olacak

İzmit’in kurtuluşunun 100.yıl coşkusuna dünyanın en başarılı, ödüllü ve kusursuz performanslarıyla izleyenlerde derin etki bırakan halk oyunları ekipleri de ortak olacak. Ankara Fomget, İstanbul Yedirenk, Denizli Desten ve Artvin Belediyesi ekipleri İzmitlilerle birlikte meydanlarda yerini alacak
İzmit’in kurtuluş coşkusuna farklı şehirler de ortak olacak mask

İzmit Belediyesinin şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılına özel olarak hazırladığı kurtuluş kutlamaları coşkusuna farklı şehirlerin performans grupları da ortak olacak. Ankara’dan, Denizli’den, Artvin’den ve İstanbul’dan gelen dünyaca ünlü halk oyunları ekipleri İzmitliler ile birlikte kurtuluş heyecanını meydanlarda yaşayacak. Kortejde de yerlerini alacak olan konuk ekipler 28 Haziran sahnesinde de halka etkileyici gösteriler sunacak.

DÜNYA ŞAMPİYONU EKİ

1995 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Dünya Halk Dansları Yarışması’nda ‘dünya birinciliği’ bulunan FOMGET Folklor Müzik Gençlik Topluluğu ve Gençlik Spor Kulübü, İzmit’in Kurtuluşu için hem meydanlarda hem de sahnede olacak. Çok sayıda uluslararası müzik ve dans festivalleri düzenleyerek ülkenin tanıtımına katkı sağlayan Ankara BB FOMGET GSK, halk oyunlarının dünyaca tanınan ekiplerinden. 


KUSURSUZ PERFORMANS

Katıldığı yarışmalarda birçok ödüle uzanan İstanbul Yedirenk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği de İzmit’in 100.Yıl Kutlamaları’nda yerini alacak. Adını ülkemizin yedi coğrafyasından alan başarılı ve ödüllü ekip de tıpkı Artvin Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Denizli Destan Gençlik Spor Kulübü ve Flamenko İstanbul gibi önce İzmit Kent Meydanı’nda ardından kortejde yerini alarak kurtuluş coşkusunu İzmitliler ile birlikte yaşayacak. Ardından program akışına göre 28 Haziran sahnesinde kusursuz performanslarını sergileyecek. 


İZMİT KENT MEYDANI
29 Haziran 2021 Salı: 
18.00: Performans Gecesi (Ankara BB Fomget GSK, Artvin Belediyesi GSK, İstanbul Yedirenk GSK, Denizli Destan GSK) 
30 Haziran 2021 Çarşamba: 
18.00: Performans Gecesi /Halk Oyunları (Ankara BB Fomget GSK, Artvin Belediyesi GSK, İstanbul Yedirenk GSK, Denizli Destan GSK) 

28 Haz 2021 - 09:30 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.286.893 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şevval Sam konserinin yeri değişti mask
Şevval Sam konserinin yeri değişti
İzmit Belediyesi yerel sanatçılara desteğini  28 Haziran etkinliklerinde de sürdürüyor mask
İzmit Belediyesi yerel sanatçılara desteğini  28 Haziran etkinliklerinde de sürdürüyor
İzmit Belediyesi, AYT ve YDT’de de öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı mask
İzmit Belediyesi, AYT ve YDT’de de öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı
İzmit Belediyesi ücretsiz ring ile  öğrencileri sınava yetiştirdi mask
İzmit Belediyesi ücretsiz ring ile  öğrencileri sınava yetiştirdi
İzmit Halk Eğitim'den ögrencilerine sınav öncesi pasta sürprizi mask
İzmit Halk Eğitim'den ögrencilerine sınav öncesi pasta sürprizi
İzmitli karateciler Türkiye Şampiyonası  ve Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor mask
İzmitli karateciler Türkiye Şampiyonası  ve Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL