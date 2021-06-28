Meteoroloji uyardı: Şemsiyelerinizi unutmayın

Yer yer kuvvetlenen ve haftalardır kendini gösteren sağanak yağışların hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren etkisini azaltan yağışlar Karadeniz’in doğusunda görülmeye devam edecek. Hava sıcaklıklarında birkaç derece yükseliş yaşanacak.

BUGÜN İÇİN BİRÇOK ŞEHRE SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.