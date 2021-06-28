Başiskele Belediyesi, YKS'de Öğrenci ve Velileri Yalnız Bırakmadı

Başiskele'de eğitime ve geleceğin mimarları gençlere büyük değer veren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen YKS'de üniversite adaylarını ve velilerini yalnız bırakmadı.
BAŞKAN ÖZLÜ'NÜN BAŞARI DİLEKLERİ ADAYLARA İLETİLDİ
Tüm ülke genelinde olduğu gibi Başiskele'de de üniversiteye giriş için yapılan YKS, büyük bir heyecana ortak oldu. Öğrencilerin sınavda, velilerin ise okul dışında dualarla destek verdiği bu özel günlerde de Başiskeleliler'in yanında olan Başiskele Belediyesi ekipleri, hem ikramlarda bulundular hem de Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün selamlarını ve başarı dileklerini ilettiler.
ÖĞRENCİLER VE AİLELER MEMNUN
Koronavirüs dolayısıyla zorlu süreçlerden geçen ve sınav stresiyle baş etmek durumunda kalan öğrencilerin yanında olmak adına Başiskele'nin tüm okullarında stant açarak ikramda bulunan belediye ekipleri, üniversite adaylarından ve ailelerinden tam not aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.