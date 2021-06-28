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28 Haz 2021 - 10:10- Asayiş G: 28 Haz 2021 - 10:29

FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 14'ü aktif görevdeki asker 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 18 ilde Balıkesir merkezli operasyon başlatıldı.
FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon mask

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Balıkesir merkezli Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç ilçeleri İle Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak´da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgütle ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları 14´ünün aktif görevde olduğu, 9´unun ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.
# Okul

28 Haz 2021 - 10:10 - Asayiş

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