Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Balıkesir merkezli Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç ilçeleri İle Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak´da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgütle ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları 14´ünün aktif görevde olduğu, 9´unun ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.
28 Haz 2021 - 10:10- Asayiş Güncelleme: 28 Haz 2021 - 10:29
FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 14'ü aktif görevdeki asker 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 18 ilde Balıkesir merkezli operasyon başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.