Reklamı Kapat
28 Haz 2021 - 10:29- Gündem G: 28 Haz 2021 - 10:31

28 Haziran coşkusu sanatla büyüyecek

100.yıla özel kutlamalarla halka coşkulu günler yaşatacak olan İzmit Belediyesi, dansçılara ve halk oyunları ekiplerine gösterdiği özenle İzmit’te dans ve halk oyunları festivali yaşatacak

28 Haziran coşkusu sanatla büyüyecek mask

İzmit Belediyesinin kurtuluşun 100.yılına özel olarak hazırladığı bir haftalık kutlama etkinliklerinde sanata geniş yer verildi. Sanata ve sanatçıya gösterdiği ilgiyle, verdiği destekle adından sıkça söz ettiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kutlamalarda dans okullarına ve halk oyunları ekiplerine de yer verdi. İzmitli dans ve halk oyunları ekiplerinin yanı sıra farklı şehirlerden konuk ekipleri de kutlamalara dahil ederek programı zenginleştirdi.


PERFORMANS GÖSTERİLERİ

Sahne İzmit, KAHAD, Flamenko İstanbul, Darıca Barış Ortaokulu, Gebze Halk Eğitim Merkezi, Olbia GSK, Darfem GSK ve Kocaeli Genç Efeler Derneği kutlamaların ilk gününde İzmit Kent Merkezi’nde saat 18.30’da sahne alarak halka güzel gösteriler sunacak. 


HALK OYUNLARIMIZ

Ankara BB Fomget Gençlik ve Spor Kulübü, Artvin Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Yedirenk Gençlik ve Spor Kulübü ile Denizli Destan Gençlik ve Spor Kulübü’nün performanslarıyla unutulmaz anlar yaşayacak olan İzmitliler, kutlamaların ikinci gününde saat 18.00’den itibaren saatlerini İzmit Kent Meydanı’na kuracak. Başarılı gruplar üçüncü günde de sahnede yerini alarak İzmitliler’in kurtuluş coşkusuna ortak olacak.


TANGO VE DANS GECESİ

Farklı yörelerin oyunlarıyla keyifli akşamlar yaşayan İzmitliler, kurtuluş kutlamalarının üçüncü gününde modern dans akşamına da tanıklık edecek. Birbirinden kaliteli ve başarılı sanatçıların sahne alacağı 30 Haziran Çarşamba günü saat 17.30’da sahne önce Tolga Alver Dans Okulu’nun olacak, ardından Milonga Dans Okulu halka doyumsuz görsel ziyafeti sunacak. 


PERFORMANS GRUPLARININ TAKVİMİ:

28 Haziran 2021 Pazartesi: 
18.30: Dans gösterileri (Sahne İzmit, KAHAD, Flamenko İstanbul, Darıca Barış Ortaokulu, Gebze Halk Eğitim Merkezi, Olbia GSK, Darfem GSK, Kocaeli Genç Efeler Derneği)
29 Haziran 2021 Salı: 
18.00: Performans Gecesi (Ankara BB Fomget GSK, Artvin Belediyesi GSK, İstanbul Yedirenk GSK, Denizli Destan GSK) / İzmit Kent Meydanı
30 Haziran 2021 Çarşamba: 
17.30: Tango Gösterisi (Tolga Alver Dans Okulu, Milonga İzmit Dans Okulu) 
18.00: Performans Gecesi /Halk Oyunları (Ankara BB Fomget GSK, Artvin Belediyesi GSK, İstanbul Yedirenk GSK, Denizli Destan GSK) 


TÜM İÇERİK: İNDİR
# eğitim, Fatma Kaplan Hürriyet
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İzmit’in kurtuluş coşkusuna farklı şehirler de ortak olacak mask
İzmit’in kurtuluş coşkusuna farklı şehirler de ortak olacak
Şevval Sam konserinin yeri değişti mask
Şevval Sam konserinin yeri değişti
İzmit Belediyesi yerel sanatçılara desteğini  28 Haziran etkinliklerinde de sürdürüyor mask
İzmit Belediyesi yerel sanatçılara desteğini  28 Haziran etkinliklerinde de sürdürüyor
İzmit Belediyesi, AYT ve YDT’de de öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı mask
İzmit Belediyesi, AYT ve YDT’de de öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı
İzmit Belediyesi ücretsiz ring ile  öğrencileri sınava yetiştirdi mask
İzmit Belediyesi ücretsiz ring ile  öğrencileri sınava yetiştirdi
İzmit Sokaklarında müzik hiç susmayacak! mask
İzmit Sokaklarında müzik hiç susmayacak!
İzmitli karateciler Türkiye Şampiyonası  ve Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor mask
İzmitli karateciler Türkiye Şampiyonası  ve Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor
Hürriyet, “İzmit’in Kurtuluşunun 100’üncü  yılının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” mask
Hürriyet, “İzmit’in Kurtuluşunun 100’üncü  yılının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz”
İzmit Belediyesi ücretsiz ring servisiyle  öğrencileri YKS’ye götürecek mask
İzmit Belediyesi ücretsiz ring servisiyle  öğrencileri YKS’ye götürecek
İzmitli sporcuları gören İmamoğlu  Fatma Başkan’a selam gönderdi mask
İzmitli sporcuları gören İmamoğlu  Fatma Başkan’a selam gönderdi

28 Haz 2021 - 10:29 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.286.893 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
28 Haziran coşkusu sanatla büyüyecek mask
28 Haziran coşkusu sanatla büyüyecek
Başiskele Belediyesi, YKS'de Öğrenci ve Velileri Yalnız Bırakmadı mask
Başiskele Belediyesi, YKS'de Öğrenci ve Velileri Yalnız Bırakmadı
İzmit’in kurtuluş coşkusuna farklı şehirler de ortak olacak mask
İzmit’in kurtuluş coşkusuna farklı şehirler de ortak olacak
Şevval Sam konserinin yeri değişti mask
Şevval Sam konserinin yeri değişti
İzmit Belediyesi yerel sanatçılara desteğini  28 Haziran etkinliklerinde de sürdürüyor mask
İzmit Belediyesi yerel sanatçılara desteğini  28 Haziran etkinliklerinde de sürdürüyor
İzmit Belediyesi, AYT ve YDT’de de öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı mask
İzmit Belediyesi, AYT ve YDT’de de öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL