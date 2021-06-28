28 Haziran coşkusu sanatla büyüyecek

İzmit Belediyesinin kurtuluşun 100.yılına özel olarak hazırladığı bir haftalık kutlama etkinliklerinde sanata geniş yer verildi. Sanata ve sanatçıya gösterdiği ilgiyle, verdiği destekle adından sıkça söz ettiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kutlamalarda dans okullarına ve halk oyunları ekiplerine de yer verdi. İzmitli dans ve halk oyunları ekiplerinin yanı sıra farklı şehirlerden konuk ekipleri de kutlamalara dahil ederek programı zenginleştirdi.



PERFORMANS GÖSTERİLERİ

Sahne İzmit, KAHAD, Flamenko İstanbul, Darıca Barış Ortaokulu, Gebze Halk Eğitim Merkezi, Olbia GSK, Darfem GSK ve Kocaeli Genç Efeler Derneği kutlamaların ilk gününde İzmit Kent Merkezi’nde saat 18.30’da sahne alarak halka güzel gösteriler sunacak.



HALK OYUNLARIMIZ

Ankara BB Fomget Gençlik ve Spor Kulübü, Artvin Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Yedirenk Gençlik ve Spor Kulübü ile Denizli Destan Gençlik ve Spor Kulübü’nün performanslarıyla unutulmaz anlar yaşayacak olan İzmitliler, kutlamaların ikinci gününde saat 18.00’den itibaren saatlerini İzmit Kent Meydanı’na kuracak. Başarılı gruplar üçüncü günde de sahnede yerini alarak İzmitliler’in kurtuluş coşkusuna ortak olacak.



TANGO VE DANS GECESİ

Farklı yörelerin oyunlarıyla keyifli akşamlar yaşayan İzmitliler, kurtuluş kutlamalarının üçüncü gününde modern dans akşamına da tanıklık edecek. Birbirinden kaliteli ve başarılı sanatçıların sahne alacağı 30 Haziran Çarşamba günü saat 17.30’da sahne önce Tolga Alver Dans Okulu’nun olacak, ardından Milonga Dans Okulu halka doyumsuz görsel ziyafeti sunacak.



PERFORMANS GRUPLARININ TAKVİMİ:

28 Haziran 2021 Pazartesi:

18.30: Dans gösterileri (Sahne İzmit, KAHAD, Flamenko İstanbul, Darıca Barış Ortaokulu, Gebze Halk Eğitim Merkezi, Olbia GSK, Darfem GSK, Kocaeli Genç Efeler Derneği)

29 Haziran 2021 Salı:

18.00: Performans Gecesi (Ankara BB Fomget GSK, Artvin Belediyesi GSK, İstanbul Yedirenk GSK, Denizli Destan GSK) / İzmit Kent Meydanı

30 Haziran 2021 Çarşamba:

17.30: Tango Gösterisi (Tolga Alver Dans Okulu, Milonga İzmit Dans Okulu)

18.00: Performans Gecesi /Halk Oyunları (Ankara BB Fomget GSK, Artvin Belediyesi GSK, İstanbul Yedirenk GSK, Denizli Destan GSK)



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