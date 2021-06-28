Futbol ve basketbol sahası yaptırılacak

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FUTBOL VE BASKETBOL SAHASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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