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28 Haz 2021 - 12:15- Gündem G: 28 Haz 2021 - 12:19

Futbol ve basketbol sahası yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Futbol ve basketbol sahası yaptırılacak
Futbol ve basketbol sahası yaptırılacak mask

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FUTBOL VE BASKETBOL SAHASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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28 Haz 2021 - 12:15 - Gündem

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