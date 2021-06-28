Vali Yavuz: “Aşılamada yüzde 60 sınırına ulaşamadı”

İzmit’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaretinde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehitlik ziyareti sonrası aşı süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başta Kocaelispor kutlamaları olmak üzere kentte bazı etkinliklerin iptal edildiğini ifade eden Vali Yavuz, “Bazı etkinliklerin ve konserlerin iptal edilmesini istedik ve iptal edildi. Topluma izahını yapamayız. Kalabalıklardan uzak durmalıyız. Günlük 60 bin aşı yapabilecek kapasiteye sahibiz. Aşı karşıtları var. Normalleşmemiz lazım. Aşı olmazsa nasıl normalleşeceğiz? Bana diyorlar ki bir kişi aşıdan ölürse vebali ne yapacaksınız? Peki yaptırmazsanız ölen yüzlerce kişi ne olacak?” ifadelerini kullandı.

“ULUSAL GÜVENLİK PROBLEMİ ORTAYA ÇIKAR”

Vali Yavuz açıklamasının devamında, “Diğer ülkeler aşılanıp normalleşir ve biz normalleşmezsek problemler ortaya çıkarı. Eğer aşı olmazsak bir ulusal güvenlik problemi olur. Bir kez daha sesleniyorum aşınızı olun. Randevusuz aşı hizmetimiz var. Bizi geçen iller var. Aşılamada istenilen seviyeye ulaşamadık. Yüzde 60 sınırına hala ulaşamadık. Dün 12 bin kişi aşılandı. 45 bin kişiyi aşıladığımız günler var. Lütfen aşımızı olalım” dedi.