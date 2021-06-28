Vali Yavuz: “Aşılamada yüzde 60 sınırına ulaşamadı”

İzmit’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaretinde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehitlik ziyareti sonrası aşı süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başta Kocaelispor kutlamaları olmak üzere kentte bazı etkinliklerin iptal edildiğini ifade eden Vali Yavuz, “Bazı etkinliklerin ve konserlerin iptal edilmesini istedik ve iptal edildi. Topluma izahını yapamayız. Kalabalıklardan uzak durmalıyız. Günlük 60 bin aşı yapabilecek kapasiteye sahibiz. Aşı karşıtları var. Normalleşmemiz lazım. Aşı olmazsa nasıl normalleşeceğiz? Bana diyorlar ki bir kişi aşıdan ölürse vebali ne yapacaksınız? Peki yaptırmazsanız ölen yüzlerce kişi ne olacak?” ifadelerini kullandı.
“ULUSAL GÜVENLİK PROBLEMİ ORTAYA ÇIKAR”
Vali Yavuz açıklamasının devamında, “Diğer ülkeler aşılanıp normalleşir ve biz normalleşmezsek problemler ortaya çıkarı. Eğer aşı olmazsak bir ulusal güvenlik problemi olur. Bir kez daha sesleniyorum aşınızı olun. Randevusuz aşı hizmetimiz var. Bizi geçen iller var. Aşılamada istenilen seviyeye ulaşamadık. Yüzde 60 sınırına hala ulaşamadık. Dün 12 bin kişi aşılandı. 45 bin kişiyi aşıladığımız günler var. Lütfen aşımızı olalım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Fikra - Şehrin valisi,yardımcısını caminin imamına gönderip yanına çağırıyor,imam tınlamıyor,ikinci kez haber gönderiyor gene tınlamıyor, üçüncüde vali kalkıp imamın makamına gidiyor, sen bilmezmisin ben koskoca valiyim,davetime nasıl icabet etmezsin,imam gayet sakin bir üslupla,bende koskoca bir imamım, seni günde beş kere makama çağırıyorum sen neden davetime icabet etmiyorsun vali bey....
Murti - korku pompalamaya devam..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.