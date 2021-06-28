“Seçimden önce vadettiler sonra paramız yok dediler”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Gültepe Kültür Merkezi’nin temel atma töreni İzmit’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılında yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın katılımı ile yapılan törene AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Büyükşehir İzmit Koordinatörü Hasan Ayaz, Gültepeliler Platformu Başkanı Taner Çakırer, meclis üyeleri ve çok sayıda Gültepeli vatandaş katıldı. 2 milyon 500 bin lira bedelle yapılacak olan Kültür Merkezi’nin Aralık ayında tamamlanması bekleniyor. 4 kattan oluşacak olan kültür merkezinde bilgisayar odaları toplantı odaları ve konferans salonları yer alacak.

Temel atma töreninde ilk olarak konuşan Gültepeliler Platformu Başkanı Taner Çakırer, “Burası Büyükşehir’in sıradan törenlerinden olabilir. Ama bizim için çok önemli. Burası bizim en büyük hayallerimizden biriydi. Gültepeliler Platformu kurulunca bunlar siyaset yapacaklar dediler. 4 bin 500 kişilik mahallede 3 bin 900’e ulaşmış üye sayımız var. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk olarak yerimiz kamulaştırırdı. İzmit Belediyesi ise kendi bütçelerini aşacağını söyledi. Biz de kıymetli başkanımıza gidip burayı yaparsan sen yaparsın dedik. Encümen kararı ile Büyükşehir’e alındı. Şu an temelini atıyoruz. Burası bizim hayalimizdi” dedi.

“BURASI BETON YIĞINI DEĞİL”

Çakırer’in ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sizlerle bir arada olmaktan büyük keyif alıyorum. Taner az önce buranın hikayesi var dedi. Sadece buranın değil her yerin var. Seçimden önce gökteki yıldız kadar vaat edenler seçimden sonra paramız yok diyerek bahane ürettiler. Hepsini biz yapıyoruz. Biz size sadece borcumuzu ödüyoruz. Bu proje ile size olan borcumuzu yerine getiriyoruz. Biz bu işi yaparız dedik. Şimdi de yapıyoruz. Niyeti iş yapmak olmayanlar burası ‘beton yığını’ diyecekler. Burası beton yığını değil” dedi.

“KIYTIRIK HEYEKEL YAPIYORLAR”

Çocuklarımız burada kitapla buluşacaklar diyen Büyükakın, “Çeşitli söyleşiler dinleyecekler. Millet Kırathanesi dediğimiz okuma, sosyalleşme birçok fonksiyon bu binanın çatısı altında gerçekleşecek. Bu çocuklar her şeyi hakkediyorlar. Biz geçici olarak idareyi elimizde tutuyoruz. Biz çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Niyeti iş yaplmak olmayanlar, taş üstüne taş konamayanların bunu anlamasını beklemiyoruz. Biz vatandaşlarımızın ihtiyaçları için koştuturken onlar salon programları yapıyorlar. Kıytırık bir heykel yapıp, bir sürü protokol üyesi ile onları açmaya çalışıyorlar” dedi.

“İLK DERSİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

Sözlerinin sonunda doğru Büyükakın, “Birileri yapamayınca, bize geldikleri zaman biz yaparız. Biz çok az temel atarız. Çalışmaları hizmete alma programları yapıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek için buraya geldik. Gültepe’ye yakışacak. 2 milyonun üzerinde bütçesi var gerekirse daha fazlasında da yaparız. Burası ananınızın ak sütü gibi helal olsun. Bu tesiste aldıkları eğitimle inşallah vatanımıza hayırlı evlatlar yetişecek.Burası açılınca inşallah ilk dersi birlikte yaparız” ifade etti.