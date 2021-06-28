AKP’li gençler Kılıçdaroğlu’na hakkını helal etmiyor!

Ulusal basında yer alan “Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara yüklenmişti. Daha sonra haberi yapan basın kuruluşunun özür dilemesinin ardından AKP’liler Kılıçdaroğlu’na yüklenmeye başladı. AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Teşkilat yaşanan karışıklık sonrası Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün Kocaeli Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. Basın açıklamasına AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir de katıldı.

“MOTİVASYONUMUZU ALT ÜST ETTİ”

AKP Gençlik Kolları adına basın metnini okuyan üniversite öğrencisi adayı Hilal Taşlı, "Ülkemizin yarınları ve “Yeni Türkiye’nin” teminatı biz gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizi tayin edecek olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisindeydik. Lakin 25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından 1 gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir" sözlerini kullandı.

“YALANIN YAYILMASINDA AKTÖR OLDU”

Açıklamalarına devam eden Taşlı, "CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız" dedi.

“MAĞDURİYETİMİZ ORTADADIR”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; Yalanları ortaya atan yayın organları, bunları yaymaktan ve biz gençlerin kafasını karıştırmaktan da maalesef çekinmemiştir. 27 saat boyunca devam ettirdikleri yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla birlikte düzeltmiş ve haberin gerçeğini paylaşmışlardır. Fakat iş işten geçmiştir. Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir.

1 TL’LİK DAVA

#ÖzürDileKılıçdaroğlu tag’ı ile Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri “trol” olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir (1) TL’lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyoruz: Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğininiz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz!" sözleriyle sonlandırdı.