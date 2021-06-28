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28 Haz 2021 - 13:19- Siyaset G: 28 Haz 2021 - 13:50

AKP’li gençler Kılıçdaroğlu’na hakkını helal etmiyor!

AKP’li gençler, “Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” haberi üzerinden hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Kocaeli Adliyesine suç duyurusunda bulundu. Gençler “Hakkımızı helal etmiyoruz” yazılı döviz taşıdı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
AKP’li gençler Kılıçdaroğlu’na hakkını helal etmiyor! mask

Ulusal basında yer alan “Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara yüklenmişti. Daha sonra haberi yapan basın kuruluşunun özür dilemesinin ardından AKP’liler Kılıçdaroğlu’na yüklenmeye başladı. AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Teşkilat yaşanan karışıklık sonrası Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün Kocaeli Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. Basın açıklamasına AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir de katıldı.

MOTİVASYONUMUZU ALT ÜST ETTİ”

AKP Gençlik Kolları adına basın metnini okuyan üniversite öğrencisi adayı Hilal Taşlı, "Ülkemizin yarınları ve “Yeni Türkiye’nin” teminatı biz gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizi tayin edecek olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisindeydik. Lakin 25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından 1 gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir" sözlerini kullandı.

YALANIN YAYILMASINDA AKTÖR OLDU”

Açıklamalarına devam eden Taşlı, "CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız" dedi.

MAĞDURİYETİMİZ ORTADADIR”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; Yalanları ortaya atan yayın organları, bunları yaymaktan ve biz gençlerin kafasını karıştırmaktan da maalesef çekinmemiştir. 27 saat boyunca devam ettirdikleri yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla birlikte düzeltmiş ve haberin gerçeğini paylaşmışlardır. Fakat iş işten geçmiştir. Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir.

1 TL’LİK DAVA

#ÖzürDileKılıçdaroğlu tag’ı ile Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri “trol” olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir (1) TL’lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyoruz: Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğininiz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz!" sözleriyle sonlandırdı.

# AKP, chp, Kemal Kılıçdaroğlu
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28 Haz 2021 - 13:19 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
09

Erol Demirbek - tam komedi , haksız iken kamu oyunu nerede ise haklı olduklarına inandıracaklar . yahu bu üniversiteler TÜRK halkının malı , elbette TÜRK halkının bu ayrıcalıklı karara karşı çıkması normaldir . ne katarmış be . DOLAR üzerine bir kurulmuş bir ilişki halkın kanaati bu . katarın parası var bizimde verecek arazimiz - pardon kupon arsalarımız , askeri fabrikalarımız, üniversitelerimiz, askerimiz var . hem kılıçdaroğlu nda ne hakkınız var ki helal etmeyeceksiniz :)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 14:47
08

Ömer - aynı performansı kanal istanbul projesinde de bekliyoruz gençler yada 128 milyon dolarda?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 14:45
07

Izmitli - yahu ben chp li değilim ama ne demek hakkımı helal etmiyorum kılıçtaroğluna bir tabak yemekmi yedirdinizde hakkınız kaldı böyle siyaset olurmu bununlamı medyaya çıkıyorsunuz sizi kim böyle yanlış yönlendiriyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 14:32
06

Kamil - okulu bitirince iş bulamadığınız zaman ne yapacaksınız ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 14:27
05

Suskun - Yavrularım! Bence siz geleceğinizi çalanlara, eğitimi bitirenlere ve devlet yönetiminde söz sahibi olanlar ile helalleşin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 14:16
04

Ergin Polat - İkdarada teşekkür ederim mualifetede sağ olsunlar sözde Türkiye vatandaşıyız gurur ve onur duyuyoruz bir millet olarak ama bütün yabancı ülkeleri anladım 2 sınıf vatandaşız kendi memleketimizdede 2 sınıf vatandaş olmuşuz hepinize teşekkür nasıl olsa Suriye var Katar var dün 2 çocuğum ikisinde 2 günden beri üniversite sınavına girdi baba %40 soruları zorlaştırmışlar diyorlar kim ve kimler için.... İsyanım var böyle vatandaşlığa

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 14:14
03

İzmi̇tli̇ - ülkenin altını oymuşlar ,sesiniz çıkmamış.kalkmış hikayeden suç duyurusunda bulunuyorsunuz.neden zamanında suriyelilere verilen hakları pretesto etmediniz uyanık gençler.hadi hadi akp sizleri güzel yerlere getirir.komiksiniz.tutarsız bir eylem.sadece emir aldığınızı gösteriyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 14:10
02

Mehmet Murtaza Kart - Bırakın bu işleri yıllardır millet haksızlıklara uğradı önce siz milletten helallık isteyin bakalım ne diyecek millet adliyenin işi başından aşkın devlet kurumlarını boş işlerinizle gündem olmak için meşgul etmeyin madem gençlik kollarında görevlisiniz 84 milyon kardeştir (iş alımlarında partinizin yaptığı torpilleri ) herkese eşit davranılması için büyüklerinizden destek isteyiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 13:57
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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