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28 Haz 2021 - 13:23- Gündem G: 28 Haz 2021 - 13:25

İzmit Çarşısı’nda üreticiler  markalarını büyütüyor

İzmit Çarşısı’nın yerel üreticilerinin markalarını geliştirmeleri amacıyla sürdürdüğü online sohbetlerin üçüncüsü bu akşam “Marka Hikayesi Nasıl Oluşturulur?” temasıyla yapılacak

İzmit Çarşısı’nda üreticiler  markalarını büyütüyor mask

İzmit Belediyesinin Good4Trust ortaklığında hayata geçirdiği İzmit Çarşısı ile İzmitliler kazanmaya devam ediyor. İzmitli üreticilerin birbirlerine üretim yolunda deneyimlerini paylaştığı zoom toplantılarına bir yenisi daha ekleniyor. Marka hikayesinin nasıl oluşturulacağına değinilecek olan zoom sohbetlerinde Marka Geliştiricisi Deren Atsan bugün (pazartesi) saat 21.00’de zoom üzerinden üreticilerle deneyimlerini paylaşacak. Tüm İzmitlilerin İzmit Çarşısı instagram adresinden izleyebileceği online buluşmalar sayesinde üreticiler, marka geliştirme yolunda bilgilenecek.


KENT EKONOMİSİ CANLANIYOR

Yerli üreticilerin ürünlerini sadece İzmit’te değil, hem ulusal hem de uluslararası ticarette satışa çıkararak kent ekonomisini canlandırmaya ortak olduğu İzmit Çarşısı sayesinde kentliler pandeminin ekonomik etkilerini daha az hissediyor. Üreticilerin bilgi, birikim ve İzmit Çarşısı içerisindeki deneyimlerini paylaştığı online sohbet serisi Dükkanımı Geliştiriyorum’un üçüncü bölümüyle ekran karşısına geçecek olan Marka Geliştiricisi Deren Atsan, İzmitli üreticilere markaları için çok değerli tüyolar verecek. 
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28 Haz 2021 - 13:23 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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