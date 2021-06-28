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28 Haz 2021 - 13:45- Gündem G: 28 Haz 2021 - 13:46

Müzisyenler’den Hürriyet’e tepki! “Bizler Makarnacı değiliz”

İzmit Belediyesi tarafından servis edilen haber bülteninde yerel sanatçı ve müzik gruplarına koli başvurusu yapabileceklerine dair açıklama yapılması sonrası KOMSDER Başkanı Yetgin Kunter, Başkan Hürriyet’e tepki göstererek bizler makarnacı değiliz

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Müzisyenler’den Hürriyet’e tepki! “Bizler Makarnacı değiliz” mask

CHP'nin tanınmış isimlerinden Kocaeli Müzisyenler, Sahne ve Set Çalışanları Derneği Başkanı Yetgin Kunter, sosyal medya hesabından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e tepki gösterdi. KOMSDER Başkanı Kunter, yaptığı paylaşımda İzmit Belediyesi'nin 'İzmit Sokaklarında müzik hiç susmayacak' haberinden yola çıkarak seçime 700 gün kaldığını hatırlattı. İzmit Belediyesi'nin 28 Haziran İzmit'in kurtuluşu için hazırladığı programda olmadıklarını ifade etti. Başkan Kunter, "En acı olanı güya büyük sanatçı hayranlığı" dedi.

"CEVAP HAKKIMIZ DOĞDU"

Yetgin Kunter, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci’yi eleştirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Bize şu 3 günlük kurtuluş etkinliklerinde yer vermeyen Sayın Başkan sanki ihtiyaç sahibi kişilermiş gibi bu etkinlikte kuyumcu eşine ve kendi bandosunun elemanına iş veriyor. Tabi bu eleman akraba ilişkileri içerisinde olduğu için tercih sebebi oluyor. Kimi kandırıyorsunuz. Bizler çocuk değiliz. En acı olanı güya büyük sanatçı hayranlığı. Alt kadrolarda İzmit müzisyenine olanak sağlanmıyor.

KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRLERİNİ AĞIRLAR”

Bu kendilerini üst sanatçı zannedenler alt grupların kendilerinden daha iyi performans yapacaklarını bildikleri için bu gibi şeylere sığınıyorlar. İzmit'te kendini büyük sanatçı yerine koyanlardan daha büyük müzisyen ve sanatçılar vardır. Etkinliği düzenleyenler, en azından böyle bir etkinliklerde patron olduklarını işlerine gelmezse başka sanatçılarla çalışabileceklerini söylemiyorlar. Müzisyenin ve sanatın yanında gibi görünüp körler sağırlar misalini oynuyorlar. Sonrasında müzik susmayacak diyorlar.

MÜZİSYEN KARDEŞLERİME HAKARETTİR”

16 aydır iş yapamayan hiç kimse ile irtibat kurmadan yapılan sahte bir yaklaşımla böyle talihsiz bir beyanat verilmiştir. Müzisyenin ve sanatçının halini anlamayan sadece Cilveloy Nanayda oynamaktan başka bir şey bilmeyen kültür müdürünün yaptığı bir etkinliktir. Kendilerine verdiğimiz hiçbir projeyi aylardır yapmayan zihniyettir bu. Tuzağa düşmeyelim. Bizler dilenci de değiliz. İsteyen müzisyenler bizden koli yardımı istesin gibi bir beyanat tüm müzisyen kardeşlerime hakarettir.

KALDI 700 GÜN

Sosyal İşler Müdürü Yasemin Hanıma bizzat böyle bir şey istemediğimizi ilettim. Bu söylem onur kırıcıdır. Bizler makarnacı değiliz. Bu bir aşağılamadır. Sosyal devlet anlayışında kişiler aşağılanamaz. Doğru düşünelim. Bizler emeğimiz karşılığı ekmek peşindeyiz. Ve kimsenin tuzağına düşmemeliyiz. Ve de hiç kimsenin oyuncağı degiliz. Bizim işimiz MÜZİK. Eeee kaldı 700 gün” 

# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, chp, çocuk, eleman
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28 Haz 2021 - 13:45 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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