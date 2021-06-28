Dilovası Belediye Başkanı Şayir 2 yılını anlatacak

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP’nin Dilovası adayı Hamza Şayir, oyların yüzde 51,03’ünü alarak belediye başkanı oldu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yarın Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Saat 12.30’da başlayacak olan basın toplantısında Başkan Şayir görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar ve projelerle ilgili olarak açıklamalarda bulunacak.
ŞAYİR’İN PROJELERİ NELERDİ?
1. DİLOVASI KENT MEYDANI
2. DİLOVASI MİLLET BAHÇESİ
3. TAVAŞNCIL HARİKALAR SAHİLİ
4. HASTANE İTFAİYE BAĞLANTI YOLU
5. TAVŞANCIL YEŞİL VADİ 2. ETAP
6. KAPALI SEMT PAZARI
7. TARİHİ VE KÜLTÜR MİRASI TAVŞANCIL
8. İMAR SORUNU OLMAYAN BİR DİLOVASI
9. MİMARSİNAN MAH. ÇEVRE YOLU MESİRE ALANI
10. KAYAPINAR MAHALLESİ MESİRE ALANI
11. 12 MAHALLEYE 12 PARK
12. KADIN, GENÇLİK VE EL SANATLARI MERKEZİ
13. DİLİSKELESİ OKSİJEN SEYİR TEPESİ
14. TOPLU KONUT PROJELERİ
15. TAVŞANCIL SAHİLİ SOSYAL TESİSİ
16. CADDELERİN YENİLENMESİ
17. KURBAN KESİM ALANI VE MEZBAHANE
18. DİLOVASI TIR PARKI
19. ÇERKEŞLİ MAHALLESİ SOSYAL TESİSİ
20. KÖSELER MAHALLE KONAĞI
21. TEPECİK MAHALLE KONAĞI
22. TEPECİK SPOR ALANI
23. KENT MESİRE VE PİKNİK ALANI
24. DEMİRCİLER MAH. SOSYAL TESİS VE HALI SAHA
25. DEMİRCİLER ESKİ OKUL ALANINA PARK
26. ORHANGAZİ MEZARLIK İÇİNE CAMİ VE TAZİYE EVİ
27. TAVŞANCIL BUTİK OTEL
28. TAVŞANCIL'A YÜZME HAVUZU
29. DİLOVASI KATLI OTOPARKI
30. DİLİSKELESİ MAH. KÜLTÜR MERKEZİ VE SİNEMA SALONU
31. BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI
32. DİLOVASI'NA YENİ ANAOKULU
33. ÇOCUK KÖYÜ
34. TAVŞANCIL SEYİR TEPESİ
35. KREŞ EVİ
36. KÖSELER ATIŞ POLİGONU VE FUTBOL SAHASI
37. KÖSELER MAHALLESİ MESİRE ALANI
38. KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM FAALİYETLERİ
39. TAVŞANCIL DENİZ SPORLARI
40. ASRİ MEZARLIK
41. AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ
42. BAŞKAN İÇİMİZDE PROJESİ
43. KARİYER VE İSTİHDAM MERKEZİ
44. ROBOTİK VE KODLAMA SINIFI
45. DİLOVASI EĞİTİM VAKFI
46. GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
47. TRAFİK EĞİTİM PARKI
48. DİLOVASI DEVLET HASTANESİ'NİN STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
49. EKMEĞİMİ PAYLAŞIYORUM PROJESİ
50. HAYVAN BARINAĞI VE BESLENME NOKTALARI
51. ÇOCUK VE GENÇLİK MECLİSİ
52. DİLOVASI KENT KONSEYİ
53. SIFIR ATIK PROJESİ
54. MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.