Dilovası Belediye Başkanı Şayir 2 yılını anlatacak

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP’nin Dilovası adayı Hamza Şayir, oyların yüzde 51,03’ünü alarak belediye başkanı oldu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yarın Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Saat 12.30’da başlayacak olan basın toplantısında Başkan Şayir görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar ve projelerle ilgili olarak açıklamalarda bulunacak.

ŞAYİR’İN PROJELERİ NELERDİ?

1. DİLOVASI KENT MEYDANI

2. DİLOVASI MİLLET BAHÇESİ

3. TAVAŞNCIL HARİKALAR SAHİLİ

4. HASTANE İTFAİYE BAĞLANTI YOLU

5. TAVŞANCIL YEŞİL VADİ 2. ETAP

6. KAPALI SEMT PAZARI

7. TARİHİ VE KÜLTÜR MİRASI TAVŞANCIL

8. İMAR SORUNU OLMAYAN BİR DİLOVASI

9. MİMARSİNAN MAH. ÇEVRE YOLU MESİRE ALANI

10. KAYAPINAR MAHALLESİ MESİRE ALANI

11. 12 MAHALLEYE 12 PARK

12. KADIN, GENÇLİK VE EL SANATLARI MERKEZİ

13. DİLİSKELESİ OKSİJEN SEYİR TEPESİ

14. TOPLU KONUT PROJELERİ

15. TAVŞANCIL SAHİLİ SOSYAL TESİSİ

16. CADDELERİN YENİLENMESİ

17. KURBAN KESİM ALANI VE MEZBAHANE

18. DİLOVASI TIR PARKI

19. ÇERKEŞLİ MAHALLESİ SOSYAL TESİSİ

20. KÖSELER MAHALLE KONAĞI

21. TEPECİK MAHALLE KONAĞI

22. TEPECİK SPOR ALANI

23. KENT MESİRE VE PİKNİK ALANI

24. DEMİRCİLER MAH. SOSYAL TESİS VE HALI SAHA

25. DEMİRCİLER ESKİ OKUL ALANINA PARK

26. ORHANGAZİ MEZARLIK İÇİNE CAMİ VE TAZİYE EVİ

27. TAVŞANCIL BUTİK OTEL

28. TAVŞANCIL'A YÜZME HAVUZU

29. DİLOVASI KATLI OTOPARKI

30. DİLİSKELESİ MAH. KÜLTÜR MERKEZİ VE SİNEMA SALONU

31. BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI

32. DİLOVASI'NA YENİ ANAOKULU

33. ÇOCUK KÖYÜ

34. TAVŞANCIL SEYİR TEPESİ

35. KREŞ EVİ

36. KÖSELER ATIŞ POLİGONU VE FUTBOL SAHASI

37. KÖSELER MAHALLESİ MESİRE ALANI

38. KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

39. TAVŞANCIL DENİZ SPORLARI

40. ASRİ MEZARLIK

41. AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ

42. BAŞKAN İÇİMİZDE PROJESİ

43. KARİYER VE İSTİHDAM MERKEZİ

44. ROBOTİK VE KODLAMA SINIFI

45. DİLOVASI EĞİTİM VAKFI

46. GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

47. TRAFİK EĞİTİM PARKI

48. DİLOVASI DEVLET HASTANESİ'NİN STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

49. EKMEĞİMİ PAYLAŞIYORUM PROJESİ

50. HAYVAN BARINAĞI VE BESLENME NOKTALARI

51. ÇOCUK VE GENÇLİK MECLİSİ

52. DİLOVASI KENT KONSEYİ

53. SIFIR ATIK PROJESİ

54. MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ